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3.5萬人英聽二試成績單今寄發　上午9時起開放上網查詢

▲▼高中英聽測驗。（圖／記者湯興漢攝）

▲高中英聽二試成績將在今天公布並寄發。（圖／記者湯興漢攝）

記者許敏溶／台北報導

113學年度第二次高中英語聽力測驗成績將在今（28日）公布並寄發。主辦單位、大考中心指出，凡是報名時有填寫行動電話號碼考生，將以「0911-511-467」手機號碼，主動發送簡訊通知考生成績。集體報名考生，寄將交報名單位轉發考生，並以電子郵件傳送考生成績資料檔至各集體報名單位，個別報名者則是寄到考生通訊地址。

英聽二試在本月16日登場，根據大考中心統計，共有3萬5986人報名，包括集體報名3萬3590人，個別報名2396人，分配在30個考區、44個分區、1067個試場舉行。

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大考中心表示，英聽二試成績單將在今天公布並寄發，今天上午9時起，考生可到大考中心網站「113高中英語聽力測驗試務專區」查詢成績，查詢服務開放到明年8月31日（六）止。

考生若要查詢成績通知單寄發情形，大考中心表示，集體報名者，請洽集體報名單位；個別報名者，請致電大考中心（02-23661416 轉 608）洽詢。申請補發成績通知單，則從本周五（29 日）起到明年1月3日（三）止，逾期不予受理。

另考生若對這次英聽考試成績有疑義，大老中心指出，請考生從今天起到明天（29日）為止，前往大考中心網站「113 高中英語聽力測驗試務專區」註冊或登入考生專區，使用系統內申請成績複查功能，登錄相關資料，並請在期限內完成申請手續及繳費，逾期概不受理。成績複查結果通知書將在明年1月3日（三）寄發，同時提供網路查詢。

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