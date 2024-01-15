回顧凱道「圍城之戰」包圍總統府　施明德百萬紅衫軍倒扁轟動國際

▲施明德。（圖／翻攝自Facebook／施明德）



記者杜冠霖／台北報導

民進黨前主席、倒扁總指揮施明德今（15日）清晨因病過世，享受82歲，施明德是1979年美麗島事件總指揮，曾在蔣中正、嚴家淦、蔣經國和李登輝四位總統任內，三次以政治犯身分入獄，被稱為台灣「曼德拉」，後擔任民進黨立委及主席，在前總統陳水扁當選後退黨、淡出政壇，直到2006年因陳水扁家族貪腐案，發起百萬人民倒扁活動並擔任總指揮，場面之盛大在台灣社會轟動一時。

2005年總統陳水扁家族陸續傳出多起弊案，隔年8月，施明德重返台灣政壇，發表致陳水扁總統的公開信，呼籲陳水扁鞠躬下台，並公開舉辦記者會，希望國人以一人一百元的方式，在一個月內匯集一百萬人的承諾和授權，發動群眾走上凱達格蘭大道靜坐抗議，要求貪腐的陳水扁總統下台，且直到陳水扁下台不會停止抗爭。

而倒扁活動獲得熱烈響應，7天就達到百萬人門檻，同年9月反貪倒扁靜坐抗爭活動揭幕，據警察局估計約有十萬人現身凱達格蘭大道，大多身著紅衣。在路權申請遇阻情況下，施明德更一度移師台北火車站，並舉行「915螢光圍城」，遊行繞行路線包圍住總統府及官邸。此活動成功地吸引了據台北市政府警察局市警局估計約有三十萬人前來參加。

施明德同年十月再次號召百萬人民在總統府四周及首都市中心，舉行史無前例的同一天兩次的巨型遊街抗議，從早上九點至深夜十二點，估計參與人數超過一百五十萬人，期間統促黨白狼張安樂以及各路人馬也都率隊加入，白狼也組織天使隊人馬，圍城期間，各方勢力紛紛要求衝進官邸，捉拿陳水扁，佔領總統府，其中包括知名學者、社會賢達、國會議員及政黨領袖。惟施始終堅持和平非暴力原則，力排眾議，拒絕任何可能引發流血衝突的行動。

當時扁政府陷入空前危機時，更擔心發生像泰國紅衫軍的軍事政變，因此在玉山官邸宴請軍方以及情治系統官員時，要求希望能穩定浮動的民心，時任國防部長李傑更是直奔衡山指揮所緊急下令，由各司令部限制所有國軍官兵不得參與凱道前的靜坐活動。

倒扁行動引起社會不小迴響以及泛綠陣營對施明德的反彈，該年也有時任台北市長馬英九特支費弊案發生，但施明德稱靜觀其變、目前沒有打算發起抗議活動。相關言行引起綠營人士譁然，更痛批施明德是雙重標準，僅是藉機公報私仇。直至該年底國務機要費案已經進入司法程序，總部呼籲民眾暫時回歸正常生活，施明德本人則「自囚」於倒扁總部，並揚言陳水扁不下台就不停止抗爭。

相關抗爭一直到隔年4月才宣佈結束，同年8月才被依違反集會遊行法起訴。但活動後期因久拖未決，以及紅衫軍內鬨、施明德用款帳目不清引發社會質疑後幾近消聲。

而後2008年總統大選，馬英九以近六成選票當選，連同親民黨、新黨協調席次，更狂掃81席立委「完全執政」，施明德表示，這是整體台灣人民的共同成就和勝利，這次總統大選，就是台灣人民公審陳水扁，台灣人民已做了判決，但請馬蕭兩位先生，不要再把台灣帶回一黨獨尊的蠻橫與黑金，「公民力量的存在，也是監督和制衡力量的最大來源。送走貪腐政權，也應以同樣原則和立場監督未來的馬政府，讓民主台灣永存。」