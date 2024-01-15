陳文茜3000字悼念好友施明德：忘不了您一生的奉獻

記者張靖榕／綜合報導

民進黨前主席施明德今（15日）凌晨於台北榮總辭世，享壽83歲，各界紛紛發文哀悼。多年好友陳文茜今早8時在臉書發布超過3000字長文，悼念施明德，「看您最後一眼，忘不了您一生奉獻。」

▲施明德與妻子陳嘉君、好友陳文茜，3人2022年共度平安夜晚餐。（圖／翻攝施明德臉書）



以下為陳文茜悼念全文：

《看您最後一眼，忘不了您一生的奉獻》



親愛的主席，寫此封信時，您已經脫離痛苦的肉身；回到天主的懷抱。



最後一次聽到您的聲音是兩個月前，您昏倒，再醒來，打電話向我交代遺言。



口氣穩定，平靜，勇敢面對。



您說：「我是天主的僕人，我倒下去的時候，看到身邊站著黑衣人，我明白自己的時間到了。天主要把我接走。⋯⋯妳要幫我照顧小板和笳笳。」



我答應了您，但我不願接受，也不願相信。



生病五年來，是你推著輪椅將我送入手術室，當我病情再惡化時，是你們幾乎天天為準備食物。我菌血症時離開醫院，是你們全家天天奔來照顧我。



於是我維持了近29年來一貫和您說話的頑皮撒嬌口吻，「主席，我會照顧您的女兒。可是您怎麼可以把孩子託付給可能很快就會走的人？您若被黑衣天使帶走，那誰來照顧我？」



自從紅衫軍運動之後，您愈來愈孤獨。



過去三十年您和心愛的妻子在生活上相依為命；在政治上，我陪著您一起走過，走過各種艱辛的路。

您出生高雄富裕的家庭，受盡疼愛。年少時目睹二二八事件，「革命的種子」在您的心裏從此種下。



這一生，您不只未曾戀棧物質名利，您不斷的在革命。革各個政黨的命。



戒嚴時期，您革命兩次，皆被判處無期徒刑。



第一次是「小人物的革命」，22歲一個少年英雄，好像拿起一個雞蛋，想對抗牢不可破的黨國大軍。被抓捕後，偵訊期間，你慘遭刑求，全部牙齒皆被打至脫落，從此開始您的假牙人生。



當這個島嶼上99%皆選擇沈默馴從時，你一個小伙子，已帶著巨人的心靈，毫不畏懼地對抗戒嚴軍事統治。

民主政治的理想，對您而言，不是寫一本禁書，不是一篇動人的啟蒙文章。



您以生命相許，您毫不退卻。



前年當我身體非常虛弱時，您堅持我到你家，參加感恩節聚餐。



因為那是您和天主對話領悟和解的50週年。



燭光中，你站起來，發表您的回憶。當時您被關在綠島，前妻已經離開您。您的家人並不知道你的家變，法律也不允許他們至牢裏看你。



你身無分文，即使維持生活的起碼尊嚴也毫無著落。您把內衣撕成一塊又一塊的布，將最小也最難以啟齒的身體污物洗淨。



之後，您想到母親的米漿，於是每天上午的白飯，您只吃半碗，挨著餓，另一半米飯做成米漿，洗淨布料，重複使用，因為當時的你連一張衞生紙都買不起。



於是五十年前的感恩節，您質問天主。「不公不義的天主，您為什麼可以容許粗暴的政權迫害我，您為什麼可以讓我父親留給我的財物完全被奪走⋯⋯讓我一人淒苦地留在這小囚室？」



正當您痛哭流涕地責問天主時，淚水中您忽然看到耶穌釘在十字架的模樣，他的眼睛正流著血淚，祂的雙手在十字架上，正流著鮮血。



那一刻您瞬間明白，真正的天主僕人，不是至教堂祈求自己的平安。真正的信徒是和耶穌一樣，流著血，承受苦難。



那一刻，您不再恨，不再不平。你和自己內心的憤怒、仇恨，和解了。



從此一生，您放下了所有的恨。



和自己，和背叛你的人和解；甚至和起訴您的人，和判處您無期徒刑的人，一一和解。



1995年，我剛剛從美國回來約半年，您公開主張「大和解」。



有多少人能共鳴您對於「大和解」的領悟，正是來自生命最苦難的時刻。



算計選舉的人們，認為省籍的和解、黨派的和解，完全不利於政治仇恨的動員。



他們不會也不可能明白，那是從苦難中，長出的般若花，那朶花的心蕊中，是您無數個黑暗的日子生養出來的花蕊。



1980年，高雄事件其他受刑人自然在軍事法庭上一一撇清和遊行暴動事件的關聯時，您再次勇敢地拒絕律師辯護，擔起一切責任，



您不只要求軍事法庭不要濫殺無辜，最後您連續大聲嘶力吼出：一種可以穿透所有謀殺武器的嘶吼聲，「請判我死刑，請判我死刑⋯⋯」



不斷地重複。在軍事法庭上。



您的哭聲如此響亮，傲慢的權力力量，在你面前如萎縮的廢石。



它可以砸死人，也可以壂高一個人，那怕是囚犯的您。



在法庭旁目睹的我們，一一流下淚水，那一年我21歲，台大法律系四年級，尚未畢業。我親眼看見一道光照向這個???島嶼，它雖孤單卻強烈無比。



那惟一的一個人，那義無反顧的一個人，那不懼死亡的施明德。



由於您的頑強，您判刑最重，出獄也最晚。您的難友，一個一個先出獄，擔任主席，享受光芒。



1990年，經過長期絕食，強制痛苦灌食3040次，您終於出獄。



但是那天，你無家可歸。



兄妹在國外，您曾經的家人，已經遺棄了你。當報紙的標題刊登斗大的字眼：施明德出獄時，您既是英雄，也是一個孤單的靈魂。



那一夜，您睡在陳菊的小客廳。



幾年之後您擔任黨主席，我們相識。



我發現您還在「革命」。



您是台獨人士的英雄，您坐牢26年，您是台灣的曼德拉。但您沒有享受權力，讓推動政治改革的心停下來。



您希望台灣政黨輪替。



您知道民進黨的台獨黨綱必須以新的詮釋；否則美國會用盡各種方法，阻止民進黨執政。



為了說服美國，民進黨是一個「穩健的力量」，您在華府對著友台團體表示：「民進黨執政不必也不會宣布台獨。」「中華民國有自己的總統，政府，軍隊⋯⋯台灣沒有必要宣布台灣獨立。」



去美國前，您和我討論，我為您分析了華府的戰略，白宮看民進黨的角度。於是那幾個字，「民進黨執政不必也不會宣布台獨」是您突然說出口，我幫您抄寫清楚，並且翻譯成英文。



它從此成為歷史文獻，成為政黨輪替民進黨執政後，掌權者的護身符。



沒有人需要被迫宣布美國不會容許的紅線。



可悲的是，擅長鬥爭的人，在您有遠見的主張提出時，紛紛躍起，後來當然也收割。



他們拿著白色黑色字體如喪禮的布條，至黨中央一樓斥責：「台奸，滾出民進黨中央。」



他們說的台奸是坐牢近26年的施明德；不是我。



26年的光芒，瞬間如鄙屣，一口假牙的施明德⋯⋯咬著他的牙齦，抵抗各方攻擊。



那一年，我37歲。已看盡世態炎涼，尤其政治多麽無情。



2001年因為不可想像的黨內羞辱，您宣布退出民進黨：一個您賭上生命換來的政黨，一個您細心呵護想將之推向執政的民進黨。



親愛的主席，您是我在台灣看過永遠不會退卻，也永遠不會妥協大原則的惟一領導者。



當您發現扁家貪腐時，您毫不猶豫，發起紅衫軍運動。



兩次大遊行，分別創下50萬及100萬人的紀錄。你在雨中下跪，向正直的台灣人民下跪。您也在民進黨各方羞辱中，嚐盡冷暖。



您申請演講活動場地，昔日戰友，不顧民生原則，只有雲林縣長蘇治芬，念著您當年的救父舊情同意批准，其他多數民進黨縣市，一一拒絕。



他們不知道，他們保護的不是自己的政黨，而是擁抱貪污。只要在本土的概念傘下，貪污、利益輸送，即可被接受。

這是您的第四次䒠命，使他破受夠的人。



兩年前，您邀請陳菊和我去您家跨年。我儍儍地去，等倒數計時結束後，您高喊，「我80歲了！我本來22歲就要被槍斃的人，居然可以活到80歲！」



這幾年，您是落寞的。但對他人的關愛從未停止。您怕我不知道如何照顧自己，您怕昔日政治難友，不懂得疾病控制。



有回我問您，主席，您為什麼要對我這麼好？



您的回答不是令我驕傲，而是眼垂。



您回：「因為妳從我當主席至今近三十年，對我都一樣。」



這背後的藴含是您這些年被鬥垮後，必須目視一些同志對您的無情。



您一輩子都在受苦。如果老天，給予您最後的禮物，就是一個小小的但非常幸福快樂的家庭。



在您彌留時，嘉君抱著您，她這陣子，為了照顧您，每天晚上只睡在車上。她居然睡著了，您終而在一個愛的擁抱中，不再是苦難中，離開了。



凌晨一時三十七分，鐘聲沒有響起，我離開時，台北街頭一片黑暗。它曾是您深愛的土地，傷心欲絕的土地，終而離開的土地。



您走的這天，2024年1月15日，正是您的生日。



您的眼簾遮蔽了外面的一切，帶點淚水，即使在「革命之路、理想之路」您始終孤獨，

年復一年，但您在愛的環擁中，離去。換一個肉身，下次再愛。



希望世人，不會再給您那麼多的遺憾。



希望我們下輩子仍然可以是永不離棄的同行者。



但願許多心靈領悟，



但願許多人學會：



小心地傾聽



風，如何成為殺手，



殺死那些具勇氣、視野的偉大人物



微笑著離開最後愛的句點



把訣別當生日紀念



解脫自己從肉身飄散



將死亡當一杯好酒啜飲。