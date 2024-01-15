花3000安裝WiFi分享器！兒嫌貴嗆「黑店」　老父「1句話」秒惦惦

▲兒子得知爸媽安裝Wi-Fi分享器被收3千元後氣得與通訊行大吵，卻被父親反嗆。（示意圖／Unsplash）

圖文／CTWANT

東西若買貴了可能會不悅。一對老夫妻日前在社區附近的通訊行買了Wi-Fi分享器，機器加安裝以及售後保固等服務，共花費約3千元。怎知老夫妻的兒子得知後，竟直接到通訊行與工作人員大吵一番，並指控對方是黑心店家，不過父親不但力挺店家，還對兒子說「人家一叫就來，你有嗎？」讓兒子頓時無語。

原PO在臉書社團「爆料1公社」發文表示，社區近日一對退休老夫妻請社區附近的通訊行到家中幫忙安裝Wi-Fi分享器，店家還提供1年的到府服務，像是機器運作障礙排除、故障維修、設定跑掉重設都免費。

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安裝人員安裝完、向老夫妻交代完注意事項，並收取3千元安裝等費用後就離開。怎料，老夫妻的兒子數日回家後，得知網路上僅需1千元的分享器竟遭收3千元，就氣得要衝到通訊行找店家理論。

老夫妻的兒子正巧在大廳遇見通訊行員工，結果雙方就爆發口角，兒子還罵對方是黑心店家，不過店家仍堅持這樣收費是合情合理。這對老夫妻在現場不但力挺店家，期間一直要把兒子拉開，最後父親還指責兒子「人家是一叫就來，你有嗎？你有嗎？」

文章曝光後，網友紛紛留言表示「2000元買個一年網路親情照顧！」「再不回來，電腦行的就要繼承遺產了」、「爸爸開明，兒子悲哀」、「提供一年到府服務這收費就還好」、「3000還好吧，像爸爸說的人家賣的就是服務」、「這不廢，老爹開明且英明」、「自己爸爸在找的時候你不在，人家花錢請人弄，你在那邊噴噴叫」。

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