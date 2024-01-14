ECFA部分關稅減讓中止　學者：須設想貿易戰可能

▲上海洋山深水港。（圖／路透社）



文／中央社台北14日電

民進黨總統、副總統候選人賴清德、蕭美琴勝選。學者分析，中共對台經貿施壓不談理性，ECFA部分產品關稅減讓中止絕不是最糟狀況，新政府必須設想中共對台發動貿易戰的對策。

國策研究院文教基金會今天上午於張榮發基金會國際會議中心舉行「2024台灣大選後新政展望與挑戰」座談會，多名專家、學者與會座談。

台新金控首席經濟學家李鎮宇表示，中共為求強化政權，經濟施壓等作為沒有理性考量，兩岸經濟合作架構協議（ECFA）部分產品關稅減讓中止絕對不是最糟狀況；美國對中國發動貿易戰，有沒有可能中國也對台灣發動貿易戰。

李鎮宇認為，中共統治政權不是以經濟為基礎點，各式作為都是為了穩定政權，甚至不惜「損人不利己」，倘若中國對台灣發動貿易戰，台灣可以反擊的關鍵是什麼？怎麼樣可讓對方也感到「很痛」？台灣政府應先預判最糟狀況、擬出對策。

他指出，台灣目前對於ECFA這件事情過於輕忽，早收清單中部分產品對中依賴度還是蠻高的，政府必須設想應對措施，「如果ECFA斷了，我們的策略是什麼，這些都要開始去想」。

提到台灣欲加入跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）、區域全面經濟夥伴協定（RCEP），李鎮宇坦言，台灣可否加入多國貿易架構，這個過程很容易受到國際政治因素介入，建議政府應先將重點推動工作放在簽訂自由貿易協定（FTA），日本、澳洲可做為努力爭取對象。

中山大學中國與亞太區域研究所教授陳珮芬表示，台灣對中國貿易依存度降低，不過不是「去除」，世界多數國家也不會完全斷絕與中國經貿往來。以台灣電子產業來說，為了因應中國廠商需求，台商於中國在地生產實為較佳選項。

陳珮芬指出，包括電子產業在內等台商，回台生產未必適合，建議政府較為務實作法應為，擴大協助有意另外布局的廠商與新南向當地台商合作鏈結，協助在中國台商克服移轉供應鏈的困難，包括往新南向地區轉移、購買製造設備、人工成本、培養當地供應商承接業務能力等。