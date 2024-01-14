日學測監考老師「提早15秒收卷」47人重考　靜岡火災471人延後開考

▲學生考前忙著複習。（圖／達志影像／美聯社）



記者王佩翊／編譯

日本13日起舉辦為期2天的大學入學共通測驗，全國668個考場共49萬1914名考生報名參加，然而在首日的測驗就發生多起監考人員失誤或是機器故障事件，考生則被安排重考。第二天則因為大眾交通設施發生火災，導致471人受影響。

根據《日本放送協會》報導，日本全國各地13日、14日舉行大學入學共通測驗，據負責實施共通測驗的大學入學考試中心指出，在考試第一天的13日共發生多起考場失誤事件。

大阪府攝津市的大阪人間科學大學的其中一間考場，有監考人員搞錯考試時間，導致該考場的考生在應考「地理、歷史以及公民」科目時，考試時間少了15秒。受此影響，大學入學考試中心將安排47名受影響考生重新接受考試。

▲日本大學入學共通測驗發生多起考場失誤事件。（圖／達志影像／美聯社）

另外全國共有6名學生因為大眾交通工具延誤或是監考人員的失誤，導致考試開始時間延後。而在英聽測驗時間則有49個考場發生機器故障，導致55名考生受影響，監考人員隨後安排其他機器，並讓52名考生重新接受測驗。

在14日的第二天考試，大學入學考試中心指出，由於靜岡縣東海道本線的磐田站至豐田町站區間上午9時51分發生火災，導致多班列車延誤，進而使得多個考場延後舉行原定於上午11時20分開始的數學測驗，影響人數高達471人。

其中1名在濱松醫科大學的考生延後50分鐘才開始測驗，而為了不影響其他考生，安排該名考生獨自在另一間教室應考。另外470人則是在靜岡文化藝術大學應考，但是因為其中多人遲到，因此監考人員取得其餘考生同意，讓全員統一延後20分鐘開始考試。