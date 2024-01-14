女大生膝蓋開刀竟身亡！1hr手術「換3個麻醉醫」　家屬控過失致死

▲ 女大生接受簡單的膝蓋手術，術後卻不治身亡。（示意圖／CFP）

記者陳宛貞／編譯

南韓大田發生一起悲劇，一名女大生膝蓋受傷開刀，本以為只是小手術，未料術後病情急轉直下，最終不幸身亡。家屬事後發現，約1小時的手術過程中竟換了3名麻醉醫生，提告醫療團隊業務過失致死。

《韓聯社》報導，一名19歲女大生去年12月22日在大田西區一處公園溜冰場跌倒，赴乙支大學醫院就醫，診斷為髕股韌帶撕裂及膝蓋骨脫臼，28日中午12時40分進手術室，接受約需1小時的軟骨手術，術後病情卻急速惡化，急救後仍於傍晚6時20分宣告不治。

女大生此前並無既有疾病，除了膝蓋活動不便以外，日常生活沒有任何困難，突如其來的噩耗令家屬難以接受。

母親悲痛表示，當時院方稱手術很順利，只是麻醉還沒退，家人也聽信這番說法繼續等待，未料連韌帶都沒碰到的小手術竟會是這種結果，手術前她們一起待在病房裡，「女兒還要我幫她買冰淇淋」，沒想到會成為母女最後一次相聚。

家屬近日控告該院4名醫護人員犯下業務過失致死，根據麻醉紀錄表，女大生動手術的1小時內就換了3名麻醉科醫師，家屬已要求警方調閱院內監視器，以確認3人動線。

警方現已取得160頁的醫院職務及麻醉相關紀錄，正進行分析，驗屍結果則尚未出爐，預計根據上述資料了解院方是否存在疏失。

該院則聲稱，手術、麻醉過程及後續治療中都沒有醫療上的特殊之處，發現患者脈搏等生命徵象下降馬上CPR、給藥並使用葉克膜，但仍未能救回，院方推測是肺動脈栓塞造成，但確切原因仍有待相驗，強調已向家屬說明情況，也正積極配合警方調查。