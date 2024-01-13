北漂妹「2理由」不返鄉投票！　男友氣炸：不投就分手

▲原PO覺得高鐵票太貴，加上隔天有工作，所以不打算返鄉投票。示意圖，與本文無關。（圖／記者呂佳賢攝）

記者周亭瑋／綜合報導

今是2024總統、立委選舉投開票日。一名女網友昨懊惱表示，從高雄北漂工作的她，因為周日有工作，加上車票也不便宜，於是決定不返鄉投票；沒想到，男友為此和她大吵一架，甚至嗆說不投票就分手。

女網友昨日在Dcard發文提到，「明天就要投票了，我是高雄人來台北工作，高鐵票不便宜加上周日也還有工作，所以這次不打算返鄉投票，結果男友聽完很生氣，後來甚至吵到快分手。」

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男友嚴肅地說，不投票等於是別人替妳決定妳的未來，況且這麼重要的日子，為何要計較那點車錢。最後，原PO無奈表示，男友已經兩天沒回覆她了，況且因為投票分手實在太荒謬，「請問該怎麼跟男友溝通？」

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者李毓康攝）

對此，網友們紛紛回應，「如果我是妳男友，這麼堅持希望妳投出那一票，我會願意幫妳負擔車票錢，希望幫妳化解原先的時間跟金錢考量。我是台北要回台南投票，但每個人有不同考量也理解」、「你男友應該高機率是死忠的」、「我會說如果他幫出高鐵票，就下去投票」、「超討厭這種投票魔人」。

另外，也有不少人直言，「趕快分，車票錢根本就不是問題，今天就算別人付我一百萬，老子不投就是不投，『不投票』也是一種表意自由妳懂吧？而且會干預另一半思想，用分手要脅，根本恐怖情人無誤啊」、「他有點偏激，只是我也會覺得要投欸」、「你們價值觀就是有落差，覺得就算這次不分手，之後還是會因為類似價值觀的問題吵架」、「我珍惜投票的機會，我會去投票」。