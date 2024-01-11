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大陸 大陸焦點 特派現場

搭男友車驚見女生內褲！她怒分手…秒遭「求還金手鐲」鬧上電視台

記者鄭思楠／綜合報導

福建福州一名男生和女友在一起1年多，已經快要結婚。最近，女友居然在他車裡發現了一件女生內褲，崩潰提出分手。不過，男生卻喊冤，他説自己兼職當多元計程車司機，內褲是女乘客遺留下來的。

據《福建電視台綜合頻道第一幫幫團》報導，1月9日，福州男生小謝（化名）和女友小王相處了一年多，到了談婚論嫁的程度。

最近小王在小謝車裡發現了一件女士內褲，憤而提出分手。對於在自己車裡被發現有其他女性貼身衣物，小謝懷疑是兼職開多元計程車時，一名乘客遺落下來的，但小王無法接受。

▲▼多元計程車司機車上現女士內褲遭分手。（圖／翻攝自影片）

▲多元計程車司機車上現女士內褲遭分手。（圖／翻攝自影片）

由於自己車上沒有裝攝像頭，通過多元計程車平台也無法聯繫上乘客，所以衣服的事情到現在都沒有解釋清楚。冷戰了一段時間後，小王堅持分手，雙方也決定好聚好散。

對此，小謝上節目表示，平時兩人交往的開銷都不計較了，但是此前贈送的金手鐲和幫小王還某借貸平台的2萬元（人民幣，下同）得歸還。

小王的母親強調，當時金手鐲是小謝送給女兒的生日禮物，幫女兒還錢也是他自願的。

對此，多元計程車平台客服表示，會與當天的乘客聯繫，有結果會聯繫他。

網友看後戰翻了，有人挺女生，「emm這個好離譜，多元計程車的話應該有攝像頭吧，而且哪個乘客隨身攜帶內褲呢，後邊的不做評價」、「車上出現女士內褲大概率是出軌了，這沒什麼好狡辯的 」、「誰坐車能把內褲脫了」。但也有人認為女生應該把錢歸還，「搞不懂為什麼不還人家錢……」、「買的生日禮物我感覺是贈與的不還也應該吧，但是那2萬塊錢得還人家」。

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