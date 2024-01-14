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社會 社會焦點 保障人權

網傳開票所領票人與開票結果兜不攏　桃市選委會：將查明釐清實情

▲網傳桃園市某開票所宣布領票人數與開票人數不一致。（圖／記者楊熾興翻攝）

▲網傳桃園市某開票所宣布領票人數與開票人數不一致。（圖／記者楊熾興翻攝，下同）

記者楊熾興／桃園報導

有關網傳桃園市某開票所宣布領票人數為987人、實際開票卻是1081人，對此桃園市選委會14日表示，因影片內容無法清楚辨識開票所別，刻正查明中，將待查明開票所別後，若確為桃園市所屬投票所，將再與該所主任管理員、主任監察員、區公所釐清實情。

▲▼桃園市選委會表示，將查明釐清。（圖／記者楊熾興翻攝）

▲▼桃園市選委會表示，將查明釐清。（圖／記者楊熾興翻攝）

▲▼桃園市選委會表示，將查明釐清。（圖／記者楊熾興翻攝）

桃園市選委會表示，依據「投開票所工作人員手冊」規定，投開票所主任管理員於開始開票前，應向參觀席民眾宣布領票人數，開票結果以全部投票匭之選舉票開出後，彙計之投開票報告表為準。該會向來均嚴格要求所有工作人員應按規定辦理各項開票作業。開票時並已開放民眾參觀開票，並有政黨推薦之監察員在場監察，全程公開透明。

該會說明，本案影片所載情事，如經查明後確有數字不一致之情形，則依上開規定，應以「全部投票匭之選舉票開出後，彙計之投開票報告表」為準，惟該會將予以檢討，並列入爾後教育訓練加強說明，俾使選務品質更為精進；最後該會也提醒市民朋友，社群媒體上散播部分開票所開票過程影片，此類影片多僅為片段或經過剪輯，請民眾勿聽信及散布此類不實訊息

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