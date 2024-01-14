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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

陳其邁守高雄「從搶救4席到八仙過海」　晉升綠營最強地方諸侯

▲▼最後關頭站台新國民岳父許智傑，陳其邁：認真做事的人不會寂寞。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲高雄市長陳其邁全力輔選，協助民進黨在高雄從可能丟4席，到成功八仙過海。（資料照／記者賴文萱翻攝）

記者陶本和／台北報導

民進黨總統候選人賴清德拿下超過558萬票當選，其中高雄市雖未開出破百萬票，但也拿下超過80萬票。面對國民黨重兵壓境，選前綠營在高雄8個選區，就有4個選區民調陷入膠著甚至落後，但最終仍完成八仙過海。對此，黨政人士認為，高雄市長陳其邁強力助選，「緊緊緊」施政風格有推展開來，而在這次選戰後，他儼然成為綠營最強地方諸侯。

在投票日前，除了藍營傳統票倉左營楠梓區由國民黨李眉蓁持續領先民進黨的李柏毅以外，包括臨危受命接棒趙天麟的黃捷、鳳山區的許智傑、三民區的李昆澤的選情都陷入膠著。

對此，身兼賴清德高雄競選總部主委的陳其邁，則在選前密集為這4個選區候選人站台，從錄製影片推薦，陪掃市場、夜市商圈到車隊掃街親自拿起麥克風拉票，最終成功把4位立委候選人都送進國會。

黨政人士表示，陳其邁在2020補選上高雄市長後，「緊緊緊」的風格最為人所知，除了和中央合作推動高雄產業、淨零轉型雙軸發展，「賽馬場變晶圓廠」打造台積電為核心的半導體產業鏈，同時在亞洲新灣區發展5G AIoT產業；同時，輕軌成圓、國道7號在內的各項重大交通建設，廣布社會福利資源，讓高雄在2023雜誌評比中，獲得六都城市競爭力第一。

此外，在陳其邁執政後，迎來眾多國際級的巨星造訪，包括韓國天團Blackpink，以及英國天團Coldplay，定期有各種大型活動舉辦。黨內人士說，過去的高雄，常常被旅客當成前往墾丁的過境點，但現在國內外旅客願意留在高雄，讓每個週末往返北高的高鐵運量有明顯增加，就連住宿也一房難求，還有不肖業者趁機哄抬房價。

選務人士說，陳其邁在選戰最後關頭喊出「高雄發展不能停」的策略確實奏效，連國民黨原本預估可以攻下的左營楠梓區也爆冷門，成功守住高雄八席立委；放眼民進黨內，除了賴清德準備接班綠營共主，蕭美琴成為炙手可熱的明日之星，陳其邁儼然從2018年的傷痛走出來，成為綠營最強的地方諸侯。

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