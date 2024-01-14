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拜登重申不挺台獨　美眾議長將派團出席賴清德就職

▲賴清德發表勝選演說 。（圖／記者李毓康攝）

▲賴清德發表勝選演說 。（圖／記者李毓康攝）

文／中央社

美國總統拜登今天被問到對台灣大選結果的看法時，重申不支持台獨立場。美國眾議院議長強生推文說，期待與總統當選人賴清德持續合作，將在5月派代表團赴台參加就職典禮。

台灣今天舉行總統大選投票，代表民進黨的賴清德、蕭美琴獲得約4成票數，當選下任總統、副總統。

拜登（Joe Biden）今天被媒體問到對台灣大選結果的看法時表示，不支持台灣獨立。

美國聯邦眾議院議長強生（Mike Johnson）則透過社群媒體X平台祝賀賴清德當選下任台灣總統，也樂見民主在台灣的蓬勃發展。

強生表示，美國可望與賴清德合作，在與現任總統蔡英文建立的穩固夥伴關係基礎上持續努力。他也期待見到美台能共同持續為所有熱愛自由的國家與印太夥伴推動自由與安全原則。

為了展現美國國會對安全與民主的持續承諾，強生說道，將要求眾院相關委員會主席在5月就職典禮時率代表團訪台。

眾議院外委會主席麥考爾（Michael McCaul）、外委會民主黨首席議員米克斯（Gregory Meeks）、印太小組主席金映玉（Young Kim）、印太小組民主黨首席議員貝拉（Ami Bera）發出聯合聲明表示，今天選舉是台灣充滿活力與強大民主的另一個里程碑。

議員們譴責北京試圖透過假訊息與軍事施壓影響選舉，也讚揚台灣人民堅持民主理念，並期待與賴清德、蕭美琴合作，加強美台經濟、文化與國防關係。

美國國會台灣連線共同主席、眾議員巴爾（Andy Barr）、狄亞士巴拉特（Mario Diaz-Balart）、康諾里（Gerry Connolly）與貝拉也發出聯合聲明祝賀賴清德當選，以及台灣人民成功完成另一場自由、公正與透明的選舉。

主席在聲明指出，美台擁有許多共同的核心價值，包括對民主、人權與法治的承諾。美台雙邊關係使國際社會受益，對印太區域的繁榮、穩定及和平至關重要。台灣關係法是美台關係基石，促進數十年來富有成效的經濟、安全與貿易關係。

聲明提到，台灣民主與安全威脅不斷升高，美國必須堅定支持台灣人民以及對民主價值的共同承諾。在祝賀台灣蓬勃發展民主另一次充滿活力展現的同時，也期待與賴清德合作，加強美台關係。

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