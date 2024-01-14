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民進黨陳冠廷當選嘉義山區立委　將用行動和政策報答選民

▲▼ 民進黨嘉義縣山區立委候選人陳冠廷謝票 。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲▼ 民進黨嘉義縣山區立委候選人陳冠廷由縣長翁章梁及太太及縣農會總幹事黃貞瑜陪同受訪謝票 。（圖／記者翁伊森翻攝）

民進黨嘉義縣山區立委候選人陳冠廷以73686票勝出，比對手林國慶多了8808票，他在竹崎競選總部由縣長翁章梁陪同發表當選感言時強調，勝選是服務的起點，也是責任的開始，接下來會用行動和政策來報答選民。

▲▼ 民進黨嘉義縣山區立委候選人陳冠廷謝票 。（圖／記者翁伊森翻攝）

陳冠廷表示，非常感謝所有的競選團隊，這次我們的勝利是屬於嘉義鄉親的，非常感謝一年多來來自178村里、10鄉鎮，每一個鄉親的鼓勵與建議，我沒有辦法在此地將我的謝意完全表達。

陳冠廷說，每位鄉親對我政策的建議都非常重要，所以進到國會後，一定要讓地方的聲音能夠被傾聽。過去，如果我們有做得不夠好的地方，未來一定會改進做得更好；不夠快的地方，我們會加快腳步，這是我對鄉親們的承諾，接下來，我再次強調，是服務的起點。謝謝大家給我機會。

▲▼ 民進黨嘉義縣山區立委候選人陳冠廷謝票 。（圖／記者翁伊森翻攝）

縣長翁章梁表示，現在我最高興的，除了總統當選以外，我們的兩個立委都很年輕，學歷也都很好，都是未來能夠承接嘉義縣重擔的人，整個看起來對嘉義縣未來的發展有正面的影響。陳冠廷和蔡易餘都這麼年輕，又有很多學養，而且能夠接受政治訓練，我相信他們一定可以扛下嘉義縣的擔子。

翁章梁說，講到台灣的選民，我想區域性的因素一定會有影響，總統大選區域性的因素不是絕對的因素。不管贏多少或輸多少，我想這都是尊重民意，都是大家的共同選擇，大家都看得見。

 
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