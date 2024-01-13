嘉義立委／蔡易餘三連霸！大贏侯友宜本命區　嗨喊：沒有漏氣！

▲▼ 蔡易餘自行宣布當選，立委連任成功。（圖／記者翁伊森攝）



記者翁伊森、吳佩蓁／嘉義報導

今日是2024總統、立委大選開票日，嘉義縣第一選區（海區）由現任民進黨立委蔡易餘連任成功，擊敗國民黨青壯世代、連任3屆縣議員的詹琬蓁，蔡易餘稍早在競選總部自行宣布當選，並公布競總統計票數，蔡易餘得票數6萬9084票，詹琬蓁得票數4萬7354，正確選舉結果以中央選舉委員會公告為準。稍早蔡易餘自行宣布當選，並發表勝選感言，感謝鄉親用選票支持他，並且讓民進黨在朴子市、六腳鄉等侯友宜的本命區都領先，興奮喊「嘉義人沒有漏氣」。

蔡易餘勝選感言如下：



雖然還在開票的過程，但我們有持續領先，目前領先的幅度足以宣布當選，在這裡很感謝這次嘉義海區的鄉親，可以用選票讓我繼續連任，尤其我非常感動的是，這次不只是我的選票有開出來，更感動的是，這次大家都說海區是侯友宜的本命區，尤其是在朴子、六腳，這兩個地方我們面對很大的壓力。

因為有太多侯友宜的力量在這裡發展，在這個過程中大家也非常努力在拉票，國民黨侯友宜力量越強反而激化我們在地的支持者，用越強的力量來鞏固賴清德的選票，所以我們在朴子、六腳可以說是大贏的狀況，來領先國民黨甚至是柯文哲。

所以我非常感謝海區的鄉親，非常感謝大家讓我連任，更替賴清德開出這樣的選票，我們嘉義沒有漏氣，我也希望未來賴清德所領導的所領導的政府能夠繼續支持嘉義建設，我們的兩倍重力兩倍速度加速嘉義的進步，我們沒有讓大家失望。