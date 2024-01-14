私密處除毛遭女師「手彈一下」他尷尬　同行氣炸：害我們陷危險

▲除毛示意圖，與本文無關。（圖／pxhere）



記者鄒鎮宇／綜合報導

一名男網友日前到高雄某除毛店消費時，女技師竟以手觸碰他的下體，讓他忍不住起了生理反應，最後還被女技師用手彈了一下，讓他非常尷尬。對此，有除毛同業看完感嘆，一般的除毛店都會用木棒輔助，這名女技師的行為會害其他同行處於危險之中。

該名男網友在網路論壇Dcard發文表示，他日前到高雄進行私密處除毛，當時被一名長相清秀的女技師服務。除毛途中，女技師直接用手抓住他的下體，讓他反反覆覆起了反應30至40分鐘，「結束時對方突然彈我龜頭說好了可以躺下了啦，接著就在那邊笑著」。

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原PO表示，他本來只是想體驗看看除毛，但因為女技師服務的過程，讓他疑惑是否每間店都是相同的方式、是否正常？

網友看完紛紛留言，「不是年輕漂亮的女生的話，可能就不會想去第二次了」、「彈龜頭已經是性騷擾了吧」、「我幫病人插尿管的時候也會看到生理反應，這時候最好插了」。

也有除毛同業表示，「我男女生都有除～一半客人會勃起一半不會，但我不會用手抓客人的小鳥，用木棒就可以了。如果她真的如內文所說，個人覺得蠻性暗示的。我100%不會用手去彈客人龜頭，這樣的行為會讓其他同行處於危險之中」、「如果真的如內文所述，那個是那位除毛師個人不妥行為！正常就是不要直接用手抓雞雞，用木棒改變雞雞方向（倒左邊或倒右邊）完全沒有彈龜頭的行為」。