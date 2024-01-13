　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

分析／破解8年魔咒！賴清德延續「不敗」紀錄　刷新台灣選舉史

▲民進黨總統候選人賴清德出席新莊造勢晚會。（圖／記者林敬旻攝）

▲賴清德當選總統，打破台灣政壇「8年魔咒」。（資料照／記者林敬旻攝）

記者呂晏慈／台北報導

中華民國第16任總統選舉結果揭曉，國民黨與民眾黨總統候選人侯友宜、柯文哲今（13）自行宣布敗選，民進黨正副總統候選人賴清德、蕭美琴將在晚間8點現身。賴清德再度刷新從政28年以來「無敗績」紀錄，破解總統選舉「8年魔咒」，黨政高層直指，終結過去8年1輪政黨輪替迴圈、延續賴清德個人不敗紀錄，且在三腳督態勢下「賴蕭配」仍以4成得票率當選，是此役3個重要意義。

回顧賴清德過去選舉歷程，他自1996年棄醫從政，首次參選國民大會代表就以選區最高票當選，1998年起參選立委獲得「4連霸」，台南市縣市合併後，賴清德自初選廝殺中勝出，2010年成功當選改制為直轄市後的第一屆台南市長，儘管賴清德2019年投入總統初選失利，但他在2020年與總統蔡英文組成「蔡賴配」搭檔競選總統，最終以超過817萬高票當選，刷新歷史紀錄。

今年總統選舉，賴清德作為最早確定投入選戰的候選人，截至投票日前完成8圈環台造勢，展現過人毅力，「鐵人」稱號當之無愧。民進黨高層分析，此次選舉共有3個意義：首先是終結過去8年1次的政黨輪替「既定傳統」。

其次，該人士說，對賴清德個人來說，除了成為首位競選總統出線的現任備位元首，也延續自身從政以來「不敗紀錄」。他亦指，賴清德從參選國大代表、4屆立法委員、2任市長，乃至今年參選總統，「面對民意的檢視與洗禮，賴清德不曾失敗，深受選民信賴」。

第三，該人士指出，在今年總統選局三腳督的情況下，賴清德與蕭美琴仍以4成得票率當選，不僅守住了民進黨政府8年執政成績，也代表著國人用選票肯定民進黨8年執政。

ET快訊
全文／賴清德929字勝選感言　喊話全民「攜手推動國家往前走」
侯友宜認敗選「後面正妹低頭狂哭」　網洗版：她是誰？身分被神出
快訊／賴清德：維持台海和平是我使命　盼「用對話取代對抗」
連3次拿最多！民進黨政黨票再領先　台灣3大黨不分區席次變化
快訊／賴清德指勝選有3大重要意義　「告訴世界台灣選擇民主」
快訊／柯文哲宣布：開始培養接班人
分析／「藍白拖」大傷民眾黨！　柯文哲拚空戰極大化仍惜敗
柯媽現身新竹！談柯文哲票數「為什麼票會這麼少」：很奇怪餒
快訊／賴清德宣布當選總統！感謝2對手　「台灣人民共同寫下民主
快訊／黃捷將進國會「對決韓國瑜」　喊話：絕不畏懼
分析／藍白分裂成致命傷！棄保沒有奏效　3關鍵成侯友宜敗選原因
快訊／謝立功要黃珊珊辭立委負責　柯文哲嗆聲
柯文哲臉書被洗版「柯老三歷史罪人」　選民諷：還敢笑國民黨讓6
LIVE／勝選了！　賴清德20：30召開國際記者會
小民歐巴桑聯盟破10萬票　「目前第五大黨」驚呆PTT：很強
快訊／北市爆選務人員衝突　監票員：領票與開票人數不符
賴清德勝選寫下「3個第一歷史紀錄」　打破8年魔咒、首位醫師總
快訊／柯文哲自行宣布敗選　喊話4年後一定可以「贏回這國家」
快訊／「義無反顧拚下去」　柯文哲：4年後一定可以執政
快訊／2度鞠躬致歉！ 侯友宜「我讓大家失望了」：表達12萬分

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

台南立委／不分區轉戰台南失敗　陳以信致歉：未來持續深耕打拚

全文／賴清德929字勝選感言　喊話全民「攜手推動國家往前走」

賴清德從政28年沒輸過「打破3紀錄」！首次民選總統同政黨連任3次

不斷更新／票快開完了　賴清德衝破557萬票

賴清德：國會綠沒有過半「代表我們努力不夠」　完全尊重新的民意

快訊／賴清德：維持台海和平是我使命　盼「用對話取代對抗」

嘉義立委／王美惠連任成功　競總前激動落淚喊：台灣贏了

從沒人認識變台東立委！　黃建賓「奇幻旅程」感謝縣長饒慶鈴

4年後再戰？　柯文哲稱「需要時間準備」：力量太薄弱

快訊／賴清德指勝選有三大重要意義　「告訴世界台灣選擇民主」

李天柱一年沒接戲嘆：根在哪　「你過得好不好」喊該改變了

祈錦鈅加拿大返台「不捨淚崩」！　被酸「不喜歡可以滾回去」犀利反嗆

腦麻男擺攤打拚拒送禮捐款　哽咽謝支持：我會更努力

她遭男友嫌身材太胖！　帥警朋友：建議分手XD

中學生月台救人幫暈厥長者CPR　曾沒救回爺爺...他：不想再遺憾

台中二寶媽被夾亡...丈夫心碎　不追究責任：太太無法活過來

對店員姐姐狂撒嬌燦笑❤　熱情阿金每天報到買早餐

疑「探頭暴衝」遭機械車位夾 女送醫不治...中市府勒令停用

林襄傳「遭冷凍」出走樂天　林岱縈苦笑：希望大家多關心我XD

余天斥在野「下架？下啥毀」　板橋飆歌「母親的名叫台灣」

台南立委／不分區轉戰台南失敗　陳以信致歉：未來持續深耕打拚

全文／賴清德929字勝選感言　喊話全民「攜手推動國家往前走」

賴清德從政28年沒輸過「打破3紀錄」！首次民選總統同政黨連任3次

不斷更新／票快開完了　賴清德衝破557萬票

賴清德：國會綠沒有過半「代表我們努力不夠」　完全尊重新的民意

快訊／賴清德：維持台海和平是我使命　盼「用對話取代對抗」

嘉義立委／王美惠連任成功　競總前激動落淚喊：台灣贏了

從沒人認識變台東立委！　黃建賓「奇幻旅程」感謝縣長饒慶鈴

4年後再戰？　柯文哲稱「需要時間準備」：力量太薄弱

快訊／賴清德指勝選有三大重要意義　「告訴世界台灣選擇民主」

台南立委／不分區轉戰台南失敗　陳以信致歉：未來持續深耕打拚

全文／賴清德929字勝選感言　喊話全民「攜手推動國家往前走」

賴清德從政28年沒輸過「打破3紀錄」！首次民選總統同政黨連任3次

籲加速貿易談判　鄉林賴正鎰提7大優先推動政策

哈爾濱太夯！河南景區用「美男計」吸遊客　一天狂更新35條

不斷更新／票快開完了　賴清德衝破557萬票

賴清德：國會綠沒有過半「代表我們努力不夠」　完全尊重新的民意

快訊／賴清德：維持台海和平是我使命　盼「用對話取代對抗」

鬼才阿水／賴清德打破8年魔咒　民進黨仍潛伏隱憂

嘉義立委／王美惠連任成功　競總前激動落淚喊：台灣贏了

政治熱門新聞

不斷更新／2024總統大選開票了！

鄭運鵬車掃搬王牌！帥兒秒成全場焦點

柯文哲在北市「得票僅第三名」！台北人曝原因

快訊／全國第一！　林俊憲開票30分鐘就自行宣布當選

賴清德勝選寫下「3個第一歷史紀錄」　打破8年魔咒、首位醫師總統

快訊／誰沒穿褲子？國民黨開第一槍「抓戰犯」　劍指黃珊珊

媒體人預言「大選最終結果」！　曝柯文哲得票超乎預期

出門投票要帶什麼「注意事項一次看」

藍白不合！鄉民見賴清德領先：早知結果

基進黨票數慘輸「小民歐巴桑聯盟」　一票網友看傻

「章魚哥」天玉里開票結果出爐！賴清德獲2149票勝出　得票率破4成

柯文哲4年後有望選上總統？　鄉民指出1關鍵

柯凱道空拍圖曝光　現場破20萬人

快訊／台中章魚哥「邱厝里」開票結果出爐

更多熱門

相關新聞

抓戰犯！謝立功點名黃珊珊　「結果未達KPI要不要辭立委負責」

抓戰犯！謝立功點名黃珊珊　「結果未達KPI要不要辭立委負責」

2024總統大選持續開票中，但民眾黨總統候選人柯文哲明顯落後居末，不少支持者情緒低落，開始發出不平之鳴。民眾黨前秘書長謝立功13日就點名民眾黨競選總幹事黃珊珊，「請問破壞藍白合的人是誰？是否該負責？未達到不分區目標該如何負責？」如果都不願意負責，那請問民眾黨不分區立委兩年條款的協議黃珊珊到底簽了沒？

「明早7點半準時上班」　柯文哲：打起精神！立院有8席立委要交接

「明早7點半準時上班」　柯文哲：打起精神！立院有8席立委要交接

陳時中激動喊「謝謝大家還我們公道」　鞠躬致意：不畏艱難繼續來拼

陳時中激動喊「謝謝大家還我們公道」　鞠躬致意：不畏艱難繼續來拼

快訊／柯文哲自行宣布敗選　喊話4年後一定可以「贏回國家」

快訊／柯文哲自行宣布敗選　喊話4年後一定可以「贏回國家」

快訊／「義無反顧拚下去」　柯文哲：4年後一定可以執政

快訊／「義無反顧拚下去」　柯文哲：4年後一定可以執政

關鍵字：

2024賴清德2024總統蕭美琴美德贏台灣賴清德

讀者迴響

熱門新聞

不斷更新／2024總統大選開票了！

林襄退團首發聲！跳啦啦隊「單場只賺5000」　超慘總收入曝

首起！母帶幼女投票...她不慎撕毀選票慘了

張鳳書投完票曬「神秘手勢」照片！此舉恐違法秒刪文

台北4例違反選罷法！2人偷拍選票

鄭運鵬車掃搬王牌！帥兒秒成全場焦點

網紅搭紐航班機寫「請放鬆」網友笑了

日5歲童燙傷被醫院拒收　死前說：媽媽抱抱我

氣罵年輕人投柯「侯早就贏了」！PTT吐真心話

賴清德一路領先！「鐵桿綠爸媽臭臉」高興不起來

柯文哲在北市「得票僅第三名」！台北人曝原因

台南國中生持刀劃開同學手臂　稱：只是想試試

快訊／全國第一！　林俊憲開票30分鐘就自行宣布當選

網美倒立「T恤滑下來」　她嚇到馬上關直播

賴清德勝選寫下「3個第一歷史紀錄」　打破8年魔咒、首位醫師總統

更多

最夯影音

更多
李天柱一年沒接戲嘆：根在哪　「你過得好不好」喊該改變了

李天柱一年沒接戲嘆：根在哪　「你過得好不好」喊該改變了
祈錦鈅加拿大返台「不捨淚崩」！　被酸「不喜歡可以滾回去」犀利反嗆

祈錦鈅加拿大返台「不捨淚崩」！　被酸「不喜歡可以滾回去」犀利反嗆

腦麻男擺攤打拚拒送禮捐款　哽咽謝支持：我會更努力

腦麻男擺攤打拚拒送禮捐款　哽咽謝支持：我會更努力

她遭男友嫌身材太胖！　帥警朋友：建議分手XD

她遭男友嫌身材太胖！　帥警朋友：建議分手XD

中學生月台救人幫暈厥長者CPR　曾沒救回爺爺...他：不想再遺憾

中學生月台救人幫暈厥長者CPR　曾沒救回爺爺...他：不想再遺憾

熱門快報

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

《料理之王4》美味回歸！

《料理之王4》美味回歸！

12月起每周五1200，《料理之王4》於ETtoday播吧、料理之王YT、東森購物YT直播。

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面