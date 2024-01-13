分析／破解8年魔咒！賴清德延續「不敗」紀錄　刷新台灣選舉史

▲賴清德當選總統，打破台灣政壇「8年魔咒」。（資料照／記者林敬旻攝）

記者呂晏慈／台北報導

中華民國第16任總統選舉結果揭曉，國民黨與民眾黨總統候選人侯友宜、柯文哲今（13）自行宣布敗選，民進黨正副總統候選人賴清德、蕭美琴將在晚間8點現身。賴清德再度刷新從政28年以來「無敗績」紀錄，破解總統選舉「8年魔咒」，黨政高層直指，終結過去8年1輪政黨輪替迴圈、延續賴清德個人不敗紀錄，且在三腳督態勢下「賴蕭配」仍以4成得票率當選，是此役3個重要意義。

回顧賴清德過去選舉歷程，他自1996年棄醫從政，首次參選國民大會代表就以選區最高票當選，1998年起參選立委獲得「4連霸」，台南市縣市合併後，賴清德自初選廝殺中勝出，2010年成功當選改制為直轄市後的第一屆台南市長，儘管賴清德2019年投入總統初選失利，但他在2020年與總統蔡英文組成「蔡賴配」搭檔競選總統，最終以超過817萬高票當選，刷新歷史紀錄。

今年總統選舉，賴清德作為最早確定投入選戰的候選人，截至投票日前完成8圈環台造勢，展現過人毅力，「鐵人」稱號當之無愧。民進黨高層分析，此次選舉共有3個意義：首先是終結過去8年1次的政黨輪替「既定傳統」。

其次，該人士說，對賴清德個人來說，除了成為首位競選總統出線的現任備位元首，也延續自身從政以來「不敗紀錄」。他亦指，賴清德從參選國大代表、4屆立法委員、2任市長，乃至今年參選總統，「面對民意的檢視與洗禮，賴清德不曾失敗，深受選民信賴」。

第三，該人士指出，在今年總統選局三腳督的情況下，賴清德與蕭美琴仍以4成得票率當選，不僅守住了民進黨政府8年執政成績，也代表著國人用選票肯定民進黨8年執政。