陳時中激動喊「謝謝大家還我們公道」　鞠躬致意：不畏艱難繼續來拼

▲2024民進黨總統大選開票之夜，陳時中 。（圖／記者李毓康攝）



記者杜冠霖／台北報導

民進黨總統候選人賴清德競選總部前舉辦開票之夜活動，而賴清德現已跨過5百萬票，幾乎篤定當選。北市競選總部主委陳時中上台致詞時表示，謝謝大家還我們一個公道，「防疫團隊、衛福部、我跟候選人絕對沒有愧對國家，交出很好防疫成績。」他也向台下支持者一鞠躬，並喊話，「我們做到了，要不畏艱難、繼續來拼。」陳時中感性發言獲得不少支持者迴響，並高喊「阿中加油！」

陳時中坦言，自己來了一個多鐘頭實在不太敢上來講話，「前年這裡是我的敗選之地，對各位非常抱歉，自從敗選之後，自己每天常常想起這段過程犯了什麼錯，很難睡得著，但自己在台北再努力一次，把狀況翻轉過來、得到一個公道，謝謝大家還我一個公道，還衛福部、防疫團隊一個公道。」

陳時中感性表示，現在看到總統守住了，一切都安心了，「相信今天晚上回去我可以好好睡一覺，自從敗選之後，自己每天常常想起這段過程犯了什麼錯，很難睡得著，但自己在台北再努力一次，把狀況翻轉過來、得到一個公道，謝謝大家還我一個公道，還衛福部、防疫團隊一個公道。」

陳時中指出，未來還有很長的路要走，這次選舉大家也看到，「我敢說蔡政府成績非常好，但沒辦法做到一百分，年輕人心中總有一些懊惱，但大家想清楚這個人是否值得寄託，未來四年是否能創造更好環境、讓年輕人更能參與政治，民進黨一心為國家、社會進步努力。」

陳時中表示，會檢討的政黨才是偉大的政黨，要對台灣負責，有台灣情、台灣心，才能為台灣負責，總統未來一定非常不容易，「但相信我們不會看錯人，賴清德要跟隨小英的四個堅持，還有很多治國藍圖都準備好，今天大家用神聖一票讓他顧台灣，國會看起來蠻危險，政事上一定有非常多困難，我們一定要做正副總統後盾。」