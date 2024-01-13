國會迎新格局「老將也落馬」　綠桃園台中全崩盤、嘉義以南全壘打

▲民進黨立委賴品妤。（圖／記者項瀚攝）



記者杜冠霖／台北報導

2024大選結果出爐，總統大選由民進黨賴清德勝出，贏近百萬票，但小雞卻是愁雲慘霧，在大環境不利執政黨情況下，原本手握62席立委，狂掉11席，特別在台中立委選情幾近崩盤，形成三黨不過半局面，儘管綠營南部大贏、嘉義以南成功全壘打，但桃園、台中兩地全面崩盤，就連老將羅致政、蘇治芬都中箭落馬，最終國民黨拿下52席、民進黨51席、民眾黨8席，形成三黨不過半詭譎局面。

今晚開票結果，包括立委高嘉瑜、羅致政、賴品妤、鄭運鵬、黃世杰、林靜儀、張廖萬堅、莊競程、蔡培慧、蘇治芬，高達10席民進黨籍現任立委連任失利，友軍立委趙正宇也吞敗，加上爭取保住綠地的立委候選人吳崢、江肇國、鄭文婷、賴坤成落馬，這幾個選區都是黨內評估的「指標激戰區」，儘管綠營巨頭們選前力挽狂瀾，但最終仍「龍困淺灘」難挽頹勢。

2020大選時，蔡英文狂掃破紀錄817萬票成功連任，也讓不少區域立委選區成功藍天翻綠地，而此次大選政黨輪替氛圍強烈，雖賴清德成功接棒，但小雞選情卻是兩樣情，在大環境不利執政黨情況下，桃園、台中立委選情幾近崩盤，形成三黨不過半局面，儘管綠營南部大贏、嘉義以南成功全壘打，仍狂掉11席區域立委。

蔡英文2020年拿下817萬高票，也連帶拉抬小雞、讓高嘉瑜、賴品妤、陳柏惟、陳秀寶、伍麗華5席立委上位，補選部分，林靜儀、蔡培慧兩人也在蔡英文時代翻轉指標選區，但此次挾著「小英海嘯」上位的小雞們，僅剩陳秀寶、伍麗華孤木獨撐，其他人全數中箭落馬。

此次立委選戰，綠營不分老將、新秀慘遭滑鐵盧，競選連任的北市高嘉瑜、新北賴品妤、羅致政、桃園黃世杰、台中林靜儀、張廖萬堅、莊競程、雲林蘇治芬、南投蔡培慧皆中箭落馬，而選區立委未競選連任，接棒參選的新北吳崢、基隆鄭文婷、台中江肇國以及初選勝出的台東賴坤成皆未能守成。

而吳沛憶成功立委林昶佐，徐富癸也擊敗蘇震清的兒子蘇孟淳，讓兩席偏綠選區變成正綠選區；黃捷、陳俊宇、李柏毅也成功接棒未競選連任的趙天麟、陳歐珀及劉世芳，拿下關鍵勝利，才擋下國民黨單獨過半可能性。