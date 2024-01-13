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時力恐擠不進國會！他愣「要消失了？」　一票曝硬傷：很難撐起來

▲▼時代力量第三屆黨員代表第2次會議，王婉諭致詞。（圖／記者黃國霖攝）

▲時代力量。（資料照／記者黃國霖攝）

記者朱祖儀／綜合報導

2024總統立委大選已經開票，不分區立委選舉將依政黨票比例獲得席次。一名網友看到結果，發現位居第4名的時代力量目前票數尚未突破5%，其他區域立委也沒有領先的人，恐怕擠不進國會，好奇「時力要消失了嗎？」文章曝光後，許多人加入討論，「走太多人了啊」、「一堆跳車怎麼撐？」

原PO以「來看看政黨票，時力要消失了嗎」為題在PTT發文，表示撇開總統開票結果，記得政黨票要達到5%以上，才有本屆不分區席次分配資格，不過看了時代力量的票數，覺得相當不樂觀，且目前也沒有區域立委領先，「看來連不分區都會一個都沒有，時力看來要滅黨了吧？」

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網友紛紛留言，「有機會連補助款都沒有」、「時力走掉太多人，票數很難撐起來」、「時力的小黨票徹底被TPP拿走，懷疑嗎」、「創黨的人都跳車了，你說呢」、「說好的有信心5%呢」、「區域沒人不分區也沒上，就泡沫化啊」、「沒消失啊，你沒看到一群人在DPP」、「台灣小黨太難了，一直會有大黨的干預破壞」、「算是不錯，只是大綠色彩太濃了」、「意外嗎? 不是跑去DPP就是白的阿」、「之前也都投時力，既然他們不監督執政黨，那投民眾黨就好」。

也有人關注時代力量黨主席王婉諭的選情，「燈泡媽也沒有」、「支持燈泡媽，沒跟民眾黨群魔亂舞」、「燈泡媽一直落後沒領先過」、「燈泡媽QQ」，還有人表示「我比較在意陳椒華的去向」。截至晚間7時，時代力量政黨票獲得20萬6697票，還沒有達到3%，可能無緣領取每票每年50元政黨補助，以及本屆不分區席次分配資格。

＊正確選舉票數，以中央選舉委員會公告為準。

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