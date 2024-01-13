　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

賴清德從政28年沒輸過「打破3紀錄」！首次民選總統同政黨連任3次

▲民進黨總統候選人賴清德出席首場全國同步站路口行動。（圖／記者林敬旻攝）

▲賴清德打破多項紀錄。（圖／記者林敬旻攝）

記者施怡妏／綜合報導

2024總統大選落幕，民進黨正副總統候選人賴清德、蕭美琴獲得超過550萬票獲勝，從開票就一路領先到最後，就有網友表示，賴清德打破多項紀錄，除了是台灣首次同一政黨連任3次外，賴清德從政28年來沒有敗選過。

有網友在PTT發文，「賴清德打破多項紀錄」，自從1996年總統民選之後，首次同一政黨連任三次，第二點則是，首次副總統競選總統成功，第三點則是從1996年執政至今，沒有敗選紀錄。

▲▼民進黨總統候選人賴清德與無黨籍參選立委的曾玟學，於12月9日成立頭份聯合競選總部。（圖／記者蔡文淵翻攝）

▲賴清德。（圖／記者蔡文淵翻攝）

貼文曝光，網友們驚呼連連，「賴從1996從政到現在，沒有敗選紀錄，28年沒輸過，太穩了」、「你還忘掉一個！第一位當過行政院長選上總統的」、「賴清德沒輸過，跟馬英九一樣」、「還真的沒輸過」。

其中，有網友指出，賴清德輸給蔡英文過，「賴清德唯一敗選是2019總統初選輸給蔡英文」、「賴就輸過蔡英文啊，哪裡沒輸過」、「賴有輸過啊，黨內初選輸蔡英文」。

據了解，黃揚明曾指出，若民進黨總統候選人賴清德當選，將是「第一個有醫師身份的民選總統、第一個當過台南市長的民選總統、第一個隸屬新潮流派系的民選總統、第一個有行政院長資歷的民選總統、第一個民選副總統選上總統、打破1996年總統民選後，單一政黨最多執政8年的魔咒」。

►►►看更多－－總統大選與立委開票專區

ET快訊
超強母雞帶領F4！台中國民黨大勝　學者看好「藍營一姐」問鼎2
分析／立院三黨不過半！院長之爭率先開戰　民眾黨握決定權動向成
賴清德六都完全勝利！台南得票「超越侯、柯相加」
快訊／政黨得票率出爐！34席不分區立委名單一次看
快訊／時力政黨票未過門檻、區域立委全滅　王婉諭率決策委員總辭
首任閣揆誰來當？　盤點賴清德時代潛在接班佈局
開票結束！賴清德558萬票「三腳督突圍」　當選台灣第16任總
賴清德勝選！台灣大選狂登外媒頭條
分析／努力不夠！北台灣指標激戰區全滅　賴清德沒上任就恐跛腳
分析／新國會「三黨不過半」　游錫堃再拚立院龍頭需靠綠白合作
快訊／蘇巧慧「狂奪9.8萬票」三連霸成功
分析／高雄綠油油！陳其邁領軍「八仙過海」　他親解密致勝關鍵
分析／總統敗選逼宮？他們劍指黨主席　國會53席成朱立倫保命牌
分析／賴清德刷新三度執政歷史紀錄　「國會未過半」現隱憂
快訊／蔡英文向侯柯致敬　「新總統將啟動在野溝通化解分歧」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

2024立委當選名單一次看！　藍獲54席成最大黨、綠51席、白8席

破咒3連霸　賴清德奪「558萬6019票」最低！20年總統票數一次看

桃園二選區「綠到會出汁」！藍將涂權吉險勝　綠營基本盤鬆動

超強母雞帶領F4！台中國民黨大勝　學者看好「藍營一姊」問鼎2028

南投2席立委重回藍天　基層：馬文君長期經營、綠犯錯保送游顥

分析／立院三黨不過半！院長之爭率先開戰　民眾黨握決定權動向成關鍵

決戰汐止！廖先翔贏5.9%進國會　在地人指勝選關鍵

政黨得票率出爐！34席不分區立委名單一次看　網見這2黨驚呼猛

救王義川有意義！民進黨政黨票逆風增　不分區席次「平盤」獲13席

快訊／時力政黨票未過門檻、區域立委全滅　王婉諭率決策委員總辭

李天柱一年沒接戲嘆：根在哪　「你過得好不好」喊該改變了

祈錦鈅加拿大返台「不捨淚崩」！　被酸「不喜歡可以滾回去」犀利反嗆

腦麻男擺攤打拚拒送禮捐款　哽咽謝支持：我會更努力

她遭男友嫌身材太胖！　帥警朋友：建議分手XD

中學生月台救人幫暈厥長者CPR　曾沒救回爺爺...他：不想再遺憾

台中二寶媽被夾亡...丈夫心碎　不追究責任：太太無法活過來

對店員姐姐狂撒嬌燦笑❤　熱情阿金每天報到買早餐

林襄傳「遭冷凍」出走樂天　林岱縈苦笑：希望大家多關心我XD

疑「探頭暴衝」遭機械車位夾 女送醫不治...中市府勒令停用

余天斥在野「下架？下啥毀」　板橋飆歌「母親的名叫台灣」

2024立委當選名單一次看！　藍獲54席成最大黨、綠51席、白8席

破咒3連霸　賴清德奪「558萬6019票」最低！20年總統票數一次看

桃園二選區「綠到會出汁」！藍將涂權吉險勝　綠營基本盤鬆動

超強母雞帶領F4！台中國民黨大勝　學者看好「藍營一姊」問鼎2028

南投2席立委重回藍天　基層：馬文君長期經營、綠犯錯保送游顥

分析／立院三黨不過半！院長之爭率先開戰　民眾黨握決定權動向成關鍵

決戰汐止！廖先翔贏5.9%進國會　在地人指勝選關鍵

政黨得票率出爐！34席不分區立委名單一次看　網見這2黨驚呼猛

救王義川有意義！民進黨政黨票逆風增　不分區席次「平盤」獲13席

快訊／時力政黨票未過門檻、區域立委全滅　王婉諭率決策委員總辭

2024立委當選名單一次看！　藍獲54席成最大黨、綠51席、白8席

天冷心肌梗塞患者增！醫示警「睡眠呼吸中止症」恐是關鍵　注意3徵兆

朱駿／台灣政黨板塊是否真成穩定的三足鼎立？

破咒3連霸　賴清德奪「558萬6019票」最低！20年總統票數一次看

桃園二選區「綠到會出汁」！藍將涂權吉險勝　綠營基本盤鬆動

超強母雞帶領F4！台中國民黨大勝　學者看好「藍營一姊」問鼎2028

南投2席立委重回藍天　基層：馬文君長期經營、綠犯錯保送游顥

外媒：台灣反抗中國選出「麻煩製造者」　賴清德恐挑戰北京底線

台灣「第5大政黨」驚呆一票人：簡直超神　打贏基進、親民黨

分析／立院三黨不過半！院長之爭率先開戰　民眾黨握決定權動向成關鍵

女友生日他買花「停車場給驚喜」 撞見交纏畫面哭了...頭頂綠綠der

政治熱門新聞

不斷更新／2024總統大選開票了！

賴清德勝選寫下「3個第一歷史紀錄」　打破8年魔咒、首位醫師總統

鄭運鵬車掃搬王牌！帥兒秒成全場焦點

快訊／誰沒穿褲子？國民黨開第一槍「抓戰犯」　劍指黃珊珊

柯文哲在北市「得票僅第三名」！台北人曝原因

快訊／全國第一！　林俊憲開票30分鐘就自行宣布當選

歐巴桑聯盟破10萬票　「目前第5大黨」驚呆PTT

出門投票要帶什麼「注意事項一次看」

媒體人預言「大選最終結果」！　曝柯文哲得票超乎預期

快訊／國民黨立委53席！　朱立倫嘆政黨輪替失敗：持續改革反省

政黨得票率出爐！34席不分區立委名單一次看

藍白不合！鄉民見賴清德領先：早知結果

基進黨票數慘輸「小民歐巴桑聯盟」　一票網友看傻

連3次拿最多！民進黨政黨票再拿第一

更多熱門

相關新聞

決戰汐止！廖先翔贏5.9%進國會　在地人指勝選關鍵

決戰汐止！廖先翔贏5.9%進國會　在地人指勝選關鍵

新北第12選區是藍綠對決焦點之一，現已確定由國民黨廖先翔拿下，共9萬2848票，得票率50.90％，勝出對手民進黨賴品妤5.93%。在地人士表示，廖勝選關鍵是家族深耕汐止多年，累積能量，「在汐止不少地方，都能見到各單位、社區掛起感謝廖先翔的紅布條。」

綠政黨票逆風增　不分區席次「平盤」獲13席

綠政黨票逆風增　不分區席次「平盤」獲13席

「賴清德當選」登上《路透社》頭條

「賴清德當選」登上《路透社》頭條

賴清德當選！陳同佳牧師籲「同意佳仔赴台自首」

賴清德當選！陳同佳牧師籲「同意佳仔赴台自首」

「我們一定做最能回應民意的政黨」　賴清德重申國會不如預期要檢討

「我們一定做最能回應民意的政黨」　賴清德重申國會不如預期要檢討

關鍵字：

2024大選2024賴清德選舉民進黨

讀者迴響

熱門新聞

不斷更新／2024總統大選開票了！

林襄退團首發聲！跳啦啦隊「單場只賺5000」　超慘總收入曝

首起！母帶幼女投票...她不慎撕毀選票慘了

賴清德一路領先！「鐵桿綠爸媽臭臉」高興不起來

張鳳書投完票曬「神秘手勢」照片！此舉恐違法秒刪文

台北4例違反選罷法！2人偷拍選票

賴清德勝選寫下「3個第一歷史紀錄」　打破8年魔咒、首位醫師總統

鄭運鵬車掃搬王牌！帥兒秒成全場焦點

氣罵年輕人投柯「侯早就贏了」！PTT吐真心話

網紅搭紐航班機寫「請放鬆」網友笑了

快訊／誰沒穿褲子？國民黨開第一槍「抓戰犯」　劍指黃珊珊

日5歲童燙傷被醫院拒收　死前說：媽媽抱抱我

柯文哲在北市「得票僅第三名」！台北人曝原因

網美倒立「T恤滑下來」　她嚇到馬上關直播

台南國中生持刀劃開同學手臂　稱：只是想試試

更多

最夯影音

更多
李天柱一年沒接戲嘆：根在哪　「你過得好不好」喊該改變了

李天柱一年沒接戲嘆：根在哪　「你過得好不好」喊該改變了
祈錦鈅加拿大返台「不捨淚崩」！　被酸「不喜歡可以滾回去」犀利反嗆

祈錦鈅加拿大返台「不捨淚崩」！　被酸「不喜歡可以滾回去」犀利反嗆

腦麻男擺攤打拚拒送禮捐款　哽咽謝支持：我會更努力

腦麻男擺攤打拚拒送禮捐款　哽咽謝支持：我會更努力

她遭男友嫌身材太胖！　帥警朋友：建議分手XD

她遭男友嫌身材太胖！　帥警朋友：建議分手XD

中學生月台救人幫暈厥長者CPR　曾沒救回爺爺...他：不想再遺憾

中學生月台救人幫暈厥長者CPR　曾沒救回爺爺...他：不想再遺憾

熱門快報

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

《料理之王4》美味回歸！

《料理之王4》美味回歸！

12月起每周五1200，《料理之王4》於ETtoday播吧、料理之王YT、東森購物YT直播。

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面