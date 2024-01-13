賴清德從政28年沒輸過「打破3紀錄」！首次民選總統同政黨連任3次

▲賴清德打破多項紀錄。（圖／記者林敬旻攝）

記者施怡妏／綜合報導

2024總統大選落幕，民進黨正副總統候選人賴清德、蕭美琴獲得超過550萬票獲勝，從開票就一路領先到最後，就有網友表示，賴清德打破多項紀錄，除了是台灣首次同一政黨連任3次外，賴清德從政28年來沒有敗選過。

有網友在PTT發文，「賴清德打破多項紀錄」，自從1996年總統民選之後，首次同一政黨連任三次，第二點則是，首次副總統競選總統成功，第三點則是從1996年執政至今，沒有敗選紀錄。

▲賴清德。（圖／記者蔡文淵翻攝）

貼文曝光，網友們驚呼連連，「賴從1996從政到現在，沒有敗選紀錄，28年沒輸過，太穩了」、「你還忘掉一個！第一位當過行政院長選上總統的」、「賴清德沒輸過，跟馬英九一樣」、「還真的沒輸過」。

其中，有網友指出，賴清德輸給蔡英文過，「賴清德唯一敗選是2019總統初選輸給蔡英文」、「賴就輸過蔡英文啊，哪裡沒輸過」、「賴有輸過啊，黨內初選輸蔡英文」。

據了解，黃揚明曾指出，若民進黨總統候選人賴清德當選，將是「第一個有醫師身份的民選總統、第一個當過台南市長的民選總統、第一個隸屬新潮流派系的民選總統、第一個有行政院長資歷的民選總統、第一個民選副總統選上總統、打破1996年總統民選後，單一政黨最多執政8年的魔咒」。

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