投票日比連假塞！國道撞出118起車禍　局部路段一度紫爆　

▲投票日國道發生多起車禍。（圖／高公局）

記者李姿慧／台北報導

今天(13日)是總統及立委選舉日，上午多處國道出現塞車，甚至出現紫爆，部分路段比連假更塞，下午2時半後陸續紓解，高公局表示，今國道全線發生118起車禍和事故，為平常例假日3.5倍。

今投票日，除有返鄉投票車潮外，也有不少民眾投完票後出遊，上午10時國道湧現車流，壅塞路段包括國1南向台北至五股、楊梅端至新竹、王田至彰化，北向楠梓至路竹、新竹系統至湖口；國3南向中和至土城、鶯歌系統至龍潭、霧峰系統至中興；國5南向石碇至坪林，北向宜蘭至坪林等。

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高公局表示，今天交通量為103百萬車公里，約較例假日增加3%，截至15時，國道交通量為62.6百萬車公里，整體車流於14時30分後陸續紓解，目前僅國1北部台北、桃園都會區及國5路段尚未完全紓解，其餘路段大致正常。

今國道也發生數起多車事故，包括上午9時42分國1北向87.5公里發生7小客車追撞事故占用內側車道，造成車流回堵9公里；9時49分國3北向36.8公里發生10小客車追撞事故占用內側車道，造成車流回堵4公里。

▲投票日國道發生多起車禍。（圖／高公局）

上午10時55分國3南向105.5公里發生5小客車追撞事故占用內側車道，造成車流回堵2公里；12時03分國1北向224公里發生10小客車追撞事故占用內側車道，造成車流回堵6公里。

高公局表示，經統計，截至15時國道全線累計發生事故達118件，多車事故包括5車1件、6車1件、7車2件、10車2件)，為例假日同期之3.5倍，整體事故件數大幅增加及多車追撞類型佔比高。高公局呼籲，民眾開車出門，除車輛檢查外，請多加注意車前狀況、與前車保持安全距離、切勿分心與任意變換車道。