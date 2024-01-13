　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

再撐一下！「3星座」農曆年前財運旺炸　年終獎金大把拿

（示意圖／AI製圖）

▲農曆年前，3星座受到財神加持，能大發橫財，好運連連。（示意圖／AI製圖，CTWANT提供）

圖文／CTWANT

如今時序已經進入2024年的1月，農曆新年即將在2月登場，在這歲末年終正是用錢之際，相信不少人也在期待著自己辛苦一年的年終獎金的到來。命理專欄《搜狐網》也特別點名3星座，表示其在1月底的時候受到財神眷顧，有望在農曆年前享受「財運亨通」的感覺，這3個星座分別是雙魚、天蠍與處女。

雙魚座

[廣告]請繼續往下閱讀...

雙魚座人在工作中一直都是有想法，能準確的抓住問題要害的人，因此也總是能夠即使的解決工作中遇到的任何問題。在一月的最後幾天，雙魚座的人更是好運連連，會有很多讓自己表現的機會，每一次都能出色完成的雙魚座人在年會中會拿到比自己工資高幾倍的獎勵和年終獎，春節之前，不用再為錢發愁，能夠過一個歡歡喜喜的安心年。

天蠍座

天蠍座人心中在工作上有自己明確的目標，也能夠按照心中的方向一直前進。一月最後幾天，天蠍座人也能夠得到貴人的相助，橫財運爆發，天降好福氣，運勢飆升，錢財馬上來到。財神上門的天蠍座人，在春節之前不用再為錢財發愁，能夠過一個歡樂祥和的春節。

處女座

處女座人希望自己的每一方面都做的非常好，如果能夠得到別人的讚美對他們來說是工作的最大動力，所以，他們總是能恪盡職守的做好每一件事情。一月最後幾天，處女座人在工作上更是卯足了勁，每天都有讓自己驚喜的意外收穫，在金錢方面根本不用擔心，會有很大的收穫。

延伸閱讀
外送員送太慢　她火大開噴「有病要去看醫生」…下場慘了
會5國語言…新鮮人悲曝「只要求30K」找不到工作　過來人一看秒懂
花3千安裝網路分享器…遭兒嫌「黑店」！　老父親挺店家反嗆這句

ET快訊
立委候選人大鬧投票所！　遭警強制拖離
這票太重要！3車撞爛　他做完筆錄趕緊去投票
張宏陸臉書曬「1動作」GG了！　粉專急刪照片：小編誤植
大鬧投票所！　新北男遭2警壓制在地
台中天氣晴　中午投票率達46.3%
快訊／中午前全台43件違規！　投票所爆25起吵架
最後一波返台高峰！　台商擠爆小三通「等候補票」
快訊／初次投票搞烏龍！　她撕下支持對象投票匭
北市抓到4件違規！　26歲男打電話給媽媽慘了

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

妹子從台北趕回嘉義投票！開包一看「還是沒帶身分證」　結局曝光

投票驚見「超多年輕人出來」　路上也塞爆！PTT炸鍋：穩了！

不健康餘命長達8年！　花蓮慈院啟動「健康長壽中心」

帥兒德德IG被挖出！粉絲數一夜「超車鄭運鵬」　網嗨喊：國民公公

再撐一下！「3星座」農曆年前財運旺炸　年終獎金大把拿

縱谷廟宇投票日前進市區辦捐血　台灣女婿配合分享故鄉美味

尾牙發1桶錢！行政妹「沒拿到半毛」　老闆塞破鈔喊1句...她哭爆

怎樣投票才「真的有效」？專業網友提醒：有碰到欄位框就算

「善意提醒別這樣蓋選票！」　他錯愕：變廢票了

今晚明晨還有低溫！下一波變天時間點曝　3地區轉雨

李天柱一年沒接戲嘆：根在哪　「你過得好不好」喊該改變了

祈錦鈅加拿大返台「不捨淚崩」！　被酸「不喜歡可以滾回去」犀利反嗆

腦麻男擺攤打拚拒送禮捐款　哽咽謝支持：我會更努力

她遭男友嫌身材太胖！　帥警朋友：建議分手XD

中學生月台救人幫暈厥長者CPR　曾沒救回爺爺...他：不想再遺憾

疑「探頭暴衝」遭機械車位夾 女送醫不治...中市府勒令停用

台中二寶媽被夾亡...丈夫心碎　不追究責任：太太無法活過來

對店員姐姐狂撒嬌燦笑❤　熱情阿金每天報到買早餐

侯康選前之夜_趙少康

柯文哲凱道選前之夜造勢　館長、愛莉莎莎現身相挺

妹子從台北趕回嘉義投票！開包一看「還是沒帶身分證」　結局曝光

投票驚見「超多年輕人出來」　路上也塞爆！PTT炸鍋：穩了！

不健康餘命長達8年！　花蓮慈院啟動「健康長壽中心」

帥兒德德IG被挖出！粉絲數一夜「超車鄭運鵬」　網嗨喊：國民公公

再撐一下！「3星座」農曆年前財運旺炸　年終獎金大把拿

縱谷廟宇投票日前進市區辦捐血　台灣女婿配合分享故鄉美味

尾牙發1桶錢！行政妹「沒拿到半毛」　老闆塞破鈔喊1句...她哭爆

怎樣投票才「真的有效」？專業網友提醒：有碰到欄位框就算

「善意提醒別這樣蓋選票！」　他錯愕：變廢票了

今晚明晨還有低溫！下一波變天時間點曝　3地區轉雨

關注台灣大選、感謝捐款賑災！　日華懇會長古屋圭司今訪台

妹子從台北趕回嘉義投票！開包一看「還是沒帶身分證」　結局曝光

河南平頂山煤礦場事故！瓦斯氣體突湧出　已致8死8失聯

高帥男星遭封殺！演胡歌新劇「神秘A先生」曬照暴雷…帳號被消失

台中7起違規！5件用手機、1人撕毀政黨票　中六選區有人發傳單

立委台北第7選區藍綠雙姝激戰　徐巧芯、許淑華「穿白色」展現好默契

粉絲哭哭「小卡要給妳簽名ㅠㅠ」　韓韶禧自首當小偷：我偷走了～

投票驚見「超多年輕人出來」　路上也塞爆！PTT炸鍋：穩了！

泰重機男自撞墜橋「臉朝下」卡水溝慘死　左臂離奇噴飛消失

喬治猛轟37分退灰熊　快艇近20戰狂拿17勝

女友生日他買花「停車場給驚喜」 撞見交纏畫面哭了...頭頂綠綠der

生活熱門新聞

「老婆忽然肯愛愛」他一看筆電崩潰：裝傻嗎

妹子逛街「下體掉出一隻腳」！醫傻眼：不知自己懷孕

投票所排隊轉3圈　網：年輕人比想像多

一表看懂「章魚哥」天玉里大選神預測　誤差最小不到1個百分點

外表隨和內心超有原則！4星座最不易動搖

「善意提醒別這樣蓋選票！」　他錯愕：變廢票了

女大生會5國語言找不到工作！　過來人一看履歷秒懂

男友累到沒性生活　她想撲倒友人：很渣嗎

逢甲夜市輸了！　台中熱門景點一次看

投票日清晨5.8℃　下週強冷空氣來襲

交往多久才發生關係？「女友反應」讓他心煩

12星座「嶄新蛻變」！一周運勢一次看

出門投票　「1證件」沒帶直接投不了

台灣哪場活動有超多人參加？　網喊這2場

更多熱門

相關新聞

尾牙發1桶錢！行政妹「沒拿到半毛」...哭爆

尾牙發1桶錢！行政妹「沒拿到半毛」...哭爆

每年的尾牙，是不少員工期待的環節，如果運氣好可能抽到大獎。近日一位網友卻說，同事尾牙抽到一桶錢，要分給公司其他人，但她沒份，老闆只給她幾張破鈔，她回家跟家人說此事，委屈到哭，「不知道老闆拿這種錢給我是什麼意思。」

怎樣投票才真的有效？專業網友：有碰到欄位框就算

怎樣投票才真的有效？專業網友：有碰到欄位框就算

妹子逛街「下體掉出一隻腳」！醫傻眼：不知自己懷孕

妹子逛街「下體掉出一隻腳」！醫傻眼：不知自己懷孕

31歲女繼承8.5億遺產！　海選50人「幫忙花錢」

31歲女繼承8.5億遺產！　海選50人「幫忙花錢」

被遊客狂餵！哈爾濱鴿子「胖到像顆球」

被遊客狂餵！哈爾濱鴿子「胖到像顆球」

關鍵字：

搜狐網3星座財運亨通周刊王

讀者迴響

熱門新聞

林襄退團首發聲！跳啦啦隊「單場只賺5000」　超慘總收入曝

首起！母帶幼女投票...她不慎撕毀選票慘了

鄭運鵬車掃搬王牌！帥兒秒成全場焦點

張鳳書投完票曬「神秘手勢」照片！此舉恐違法秒刪文

台北4例違反選罷法！2人偷拍選票

台南國中生持刀劃開同學手臂　稱：只是想試試

網紅搭紐航班機寫「請放鬆」網友笑了

網美倒立「T恤滑下來」　她嚇到馬上關直播

日5歲童燙傷被醫院拒收　死前說：媽媽抱抱我

電視台女神拋震撼彈「出道拍AV」！簽約金1億

「老婆忽然肯愛愛」他一看筆電崩潰：裝傻嗎

大蛇丸「被粉絲認出求合照」一拍3小時！　多繳停車費

女醫偷吃年收上億老董　董娘見1物氣炸

妹子逛街「下體掉出一隻腳」！醫傻眼：不知自己懷孕

投票所排隊轉3圈　網：年輕人比想像多

更多

最夯影音

更多
李天柱一年沒接戲嘆：根在哪　「你過得好不好」喊該改變了

李天柱一年沒接戲嘆：根在哪　「你過得好不好」喊該改變了
祈錦鈅加拿大返台「不捨淚崩」！　被酸「不喜歡可以滾回去」犀利反嗆

祈錦鈅加拿大返台「不捨淚崩」！　被酸「不喜歡可以滾回去」犀利反嗆

腦麻男擺攤打拚拒送禮捐款　哽咽謝支持：我會更努力

腦麻男擺攤打拚拒送禮捐款　哽咽謝支持：我會更努力

她遭男友嫌身材太胖！　帥警朋友：建議分手XD

她遭男友嫌身材太胖！　帥警朋友：建議分手XD

中學生月台救人幫暈厥長者CPR　曾沒救回爺爺...他：不想再遺憾

中學生月台救人幫暈厥長者CPR　曾沒救回爺爺...他：不想再遺憾

熱門快報

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

《料理之王4》美味回歸！

《料理之王4》美味回歸！

12月起每周五1200，《料理之王4》於ETtoday播吧、料理之王YT、東森購物YT直播。

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面