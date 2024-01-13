再撐一下！「3星座」農曆年前財運旺炸　年終獎金大把拿

▲農曆年前，3星座受到財神加持，能大發橫財，好運連連。（示意圖／AI製圖，CTWANT提供）

圖文／CTWANT

如今時序已經進入2024年的1月，農曆新年即將在2月登場，在這歲末年終正是用錢之際，相信不少人也在期待著自己辛苦一年的年終獎金的到來。命理專欄《搜狐網》也特別點名3星座，表示其在1月底的時候受到財神眷顧，有望在農曆年前享受「財運亨通」的感覺，這3個星座分別是雙魚、天蠍與處女。

雙魚座

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雙魚座人在工作中一直都是有想法，能準確的抓住問題要害的人，因此也總是能夠即使的解決工作中遇到的任何問題。在一月的最後幾天，雙魚座的人更是好運連連，會有很多讓自己表現的機會，每一次都能出色完成的雙魚座人在年會中會拿到比自己工資高幾倍的獎勵和年終獎，春節之前，不用再為錢發愁，能夠過一個歡歡喜喜的安心年。

天蠍座

天蠍座人心中在工作上有自己明確的目標，也能夠按照心中的方向一直前進。一月最後幾天，天蠍座人也能夠得到貴人的相助，橫財運爆發，天降好福氣，運勢飆升，錢財馬上來到。財神上門的天蠍座人，在春節之前不用再為錢財發愁，能夠過一個歡樂祥和的春節。

處女座

處女座人希望自己的每一方面都做的非常好，如果能夠得到別人的讚美對他們來說是工作的最大動力，所以，他們總是能恪盡職守的做好每一件事情。一月最後幾天，處女座人在工作上更是卯足了勁，每天都有讓自己驚喜的意外收穫，在金錢方面根本不用擔心，會有很大的收穫。

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