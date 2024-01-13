饒慶鈴投下神聖一票　慰勉工作人員辛勞

▲縣長饒慶鈴前往新生國小投票。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

第16任總統、副總統選舉及第11屆立法委員選舉，於13日進行投票，台東縣縣長饒慶鈴上午，前往位在新生國小的投票所投下神聖一票，並慰勉選務、警務人員辛勞。



總統副總統及立法委員選舉於今日上午8時至下午4時舉行，今天台東地區天氣晴朗但有些涼意，不少民眾攜家帶眷闔家出門投票，縣長饒慶鈴上午前往新生國小的第32投開票所進行投票。



饒縣長接受媒體訪問時表示，選舉就是希望能在公平理性的過程中來圓滿完成，不論是誰當選下屆總統、副總統，她要先表達恭賀之意，並呼籲選民踴躍出來投票，選出新的國家領導人，帶領我們國家往前走，提升台灣的經濟，也期盼選後國家社會能夠立即恢復平靜和諧，大家團結一心為我們的國家。



也期望新選出的領導人要重視台東的基礎，增加台東的經濟與就業機會，讓台東的人口因此不要再外流，大家都能享受三代、四代同堂的溫馨樂趣，並祝能順利完成這次選舉工作。

同時，縣長也希望新當選的立委能夠與縣府充分合作，對於選舉結果也請民眾平常心看待，期盼在激情的選戰過後，大家能夠拋開捐棄成見及選舉時的恩怨，共同為美麗的台東的未來及地方建設打拼。