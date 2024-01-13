怎樣投票才「真的有效」？專業網友提醒：有碰到欄位框就算

▲第16任總統副總統及第11屆立法委員選舉13日投票，一早就有民眾排隊投票。（圖／CTWANT提供）

圖文／CTWANT

今（13）日為2024年總統副總統暨立法委員選舉，再加上今日全台天氣晴朗宜人，相信不少民眾都會選時間出門投票。而有PTT網友提醒「不要把選票疊在一起蓋章」，否則有可能因為墨水透過去變成廢票，也有專業的網友表示，民眾投票時只要圈圈章碰到欄位框就算有效票。

有PTT網友在八卦板發文，內容中表示自己稍早陪著老婆去投票時，老婆在蓋圈圈章的時候將幾張選票疊在一起蓋章，結果導致圈圈章的墨水透過紙張印到另外一張選票上，結果導致選票遭到汙染。

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雖然現場有詢問是否能夠更換選票，但是遭到選務人員拒絕，所以老婆只能無奈投下廢票。該名網友也表示，大家投票時注意千萬不要把選票疊在一起蓋章，避免發生意外。

之後有另外一名網友分享解釋，所謂「有效票」認定，基本上只要圓圈章有蓋在候選人圈選欄範圍裡面，就算是大部分圓圈章是在欄位框以外，只要摸到邊就是有效。

該名網友也分享實務上的經驗，他過去曾遇過一種情形，有民眾將選票摺疊太多層，結果導致半乾的圓圈碰到對面候選人的欄位邊框，結果因為痕跡實在太明顯，結果被判定為無效票。

網友也在文章中提醒，大家投票時，不要把選票當色紙來7折8折 稍微對折不要按壓避免亮票即可。此舉除了可以防止印章汙染選票外，對於開票時選務人員撿票唱票速度都有幫助。

之後該名網友也在底下推文區分享一個特殊狀況，就是如果民眾並採用印章、簽名等方式領票，而是蓋手印的方式領票的話，記得一定要找選務人員索討衛生紙擦乾淨。因為如果選票上如果出現指紋，會被視為「記名投票」，會直接跟「選票上蓋印章」一樣，直接被視為無效票。

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