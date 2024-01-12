曖昧對象傳訊「1字」！母單妹秒暈船...過來人認證：渣男語錄

▲曖昧男對原PO說「乖」，讓她小鹿亂撞。（示意圖／Pixabay）

圖文／CTWANT

情場歷練不夠，小心三言兩語就被拐走！近日有位母胎單身20年的女網友聲稱自己有曖昧對象，對方有次希望她幫忙轉發社團文章，接著對她說「乖」，讓她當場暈船。有過來人看了也直呼，「渣男語錄其中一句，如果曖昧對象跟我說乖，我會覺得很煩躁。」

原PO在Dcard上以「男生說『乖』有什麼意思？」為題發文表示，她母胎單身將近20年，最近和曖昧對象聊天時，對方請她幫忙轉發社團的貼文，還說了「乖」這個字，讓她當場暈船，「暈船的我當然是嘴角不自覺上揚：）但覺得是不是我想太多，只是讓我轉發個貼文而已沒有太多意思？還請前輩們多多指教！」

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貼文曝光後也引發網友熱議，「我也無法抵擋這句，真是可惡」、「我對這個字也無法抵擋」、「只要被說『乖』秒暈船，無抵抗力」、「男友叫我乖，我也會暈」。

不過有更多網友認為「這是渣男語錄其中一句，如果曖昧對象跟我說乖，我會覺得很煩躁」、「乖三…直接冷掉」、「我聽到曖昧對象這樣講，直接下船」、「翻譯：別歡，叫妳做什麼就做什麼」、「妳聽他的話照做，被控制了，之後就會再要求妳做更多事，要想清楚自己的底線」、「妳養了一隻寵物，然後妳叫牠坐下，牠也坐下了，妳會怎麼稱讚牠？是不是有差不多的感覺，他的用意是什麼我不確定，但讓我想到這個」、「撒嬌情況可以，但講正事時在那邊乖我會想賞他巴掌。」

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