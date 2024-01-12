▲微星科技獨家贊助，中原學子AI創意構想競賽創科技新未來

▲微星科技創辦人黃金請，表達對中原大學深厚情感與對後進學子的支持。（圖／中原大學提供）

記者楊淑媛／桃園報導

微星科技獨家贊助，委由中原大學電機資訊學院舉辦的「微星盃原力覺醒-電資學院專題暨AI創意構想競賽」，匯聚全院學子創意智慧，吸引126支隊伍參賽。競賽展現參賽隊伍的獨特見解和技術實力，透過專題製作和AI創意構想的呈現，將學術研究與實際應用完美結合。

▲指導老師邱謙松帶領團隊以「Human Following Robot」為主題，獲得專題製作組金獎。

中原大學12日表示，競賽當天同時舉行「微星科技公司致贈中原大學車用充電樁啟用剪綵儀式」。競賽結果，由指導教授邱謙松帶領電機系學生邱章、陳穎正、賴依依、林駿謙，以「Human Following Robot」獲得專題製作組金獎。作品以減少機場工作人員人工搬運推車工作量，結合跟隨機器人與機場托盤車進行設計，並自動跟隨穿著反光背心的人員，成功實現勞動力減少之目的。

▲指導老師廖裕評帶領團隊以「Monitoring Robotics in Childrens Behavior」為主題，獲得專題製作組金獎。

另外，由指導教授廖裕評帶領電機系學生吳翊慈、王皓謙、謝名宥，以「Monitoring Robotics in Children’s Behavior」獲得專題製作組金獎。作品藉由AI及攝影機設計孩童跟隨系統，並透過影像辨識即時傳送訊息提醒護理人員，藉以預防兒童日常生活中特定不良行為，如啃咬異物、揉眼睛及咬指甲等。

▲指導老師吳宜鴻帶領團隊以「中原選課輔導之QA助理」為主題，獲得專題製作組金獎。

而由指導教授吳宜鴻帶領資訊系學生王柏甯、李順平，以「中原選課輔導之QA助理」獲得專題製作組金獎。作品主要是利用ChatGPT將學校各級單位選課資訊整合至單一平台，藉此提供使用者更全面及完整的選課資訊，並根據使用者的使用紀錄及回饋，進行更新及資料擴展。

▲中原大學響應全球淨零轉型，微星科技車用充電樁致贈儀式。

中原大學表示，此次競賽獲得微星科技創辦人黃金請，同時也是中原70級電子系校友的慷慨贊助，更是對母校深厚情感與對後進學子的支持。微星科技總經理黃金請表示：「AI近年來得益於半導體的技術得以蓬勃發展，從報章雜誌中不難發現，AI將是引領產業未來發展非常重要的因素。」綜觀過去產業發展，每10至20年會有非常大的變革，AI帶來最重要的影響就是提升學習、生產及在各行各業的效率，只要抓準時機相信未來就有無限的可能！

中原大學副校長洪穎怡表示，我國政府規劃2050年達到淨零碳排，在能源、產業、生活、社會四大轉型基礎上，結合十二項關鍵戰略來制定行動計畫，其中「運具電動化及無碳化」所提及的運具便是電動車。電動車不可或缺的便是充電樁與能源的使用，由微星科技致贈智慧化充電樁有效實施智慧電能管理，不僅可提高用電安全性，也能透過時間電價的控制來管理成本。