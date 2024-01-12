台男陳屍柬埔寨公寓「遺體腫脹」！　房間搜出白色粉末

▲ 莊男陳屍金邊一棟公寓。（圖／翻攝自柬中時報）

記者陳宛貞／綜合報導

柬埔寨警方指出，一名台灣男子11日陳屍金邊一棟公寓，遺體被發現時已經發腫，且屋內搜出疑似毒品的粉末，死因判定為心臟病。

綜合《柬中時報》等當地媒體，死者為一名40歲莊姓男子（Chuang Yi Ze），持旅遊簽證入境柬埔寨，11日下午被發現陳屍於金邊雷西郊區的天空樹（Sky Tree）公寓房間內，遺體已經發腫，警方還在房間內搜出4包疑似為毒品的白色粉末。

法醫相驗後判斷莊男死於心臟病，遺體目前安置於宋仁芷寺廟。