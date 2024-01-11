大馬警察竟是狼！　看上17歲少女「支開她男友」警車上性侵

▲ 員警支開少女男友，在巡邏車上加以性侵。（示意圖／CFP）

記者陳宛貞／綜合外電報導

馬來西亞發生一起離譜事件，一對外籍男女約會時遇上警方攔查，其中一名員警竟對17歲烏茲別克少女萌生非分之想，趁著同事支開她男友，在巡邏車內對少女性侵得逞。

《中國報》報導，本案受害者為17歲烏茲別克籍少女，和家人定居馬來西亞已有5年，父親在吉隆坡知名金融機構擔任高層。她9日晚間和27歲男友赴雪蘭莪州安邦「小雲頂」，在車上約會時突然有2名身穿制服且配槍的員警靠近，要求他們出示證件。

員警先是以違規停車為由，要求少女男友交出2000令吉罰款，否則就要帶他回警局，但男子付不出2000令吉，員警便改口稱只要500令吉。由於他身上沒有現金，便開車載著其中一名員警到附近銀行，領出300元現金後再線上轉帳200元。

未料男子離開現場這段期間，17歲女友被另一名員警以巡邏車載到隱密地點，在車上逼迫她三度口交後強怕發生性關係，完事後再將她載回原地。

少女事後馬上告訴男友，當晚還收到2名員警傳來的簡訊，令她開始擔心自己的人身安全，因此到警局報案。警方火速逮捕2名涉案員警，其中一人階級為巡長，另一人是普通警員，皆隸屬該州某警區防範罪案及社區安全組。