泰國擬禁「娛樂用大麻」　衛生部簽署新草案：違者最高關一年

▲外國遊客正在泰國曼谷一間大麻店選購。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

泰國公共衛生部9日簽署新草案，準備推動禁止娛樂用大麻，違反規定者將處以高額罰款、最高一年的監禁或兩者兼施。不過，大麻業者卻認為，目前泰國的娛樂用大麻產業鏈已經成形，加上政府對於相關規定仍模糊，發布相關法案僅是政府的膝跳反應（knee jerk reaction），要將大麻重新歸為麻醉用品已經太晚了。

根據CNN報導，泰國公共衛生部長崇南（Cholnan Srikaew）簽署新草案，準備推動禁止娛樂用大麻，這也是泰國大麻合法化的重大逆轉。去年底新保守派聯合政府上台後，就發誓要重新限縮大麻使用規定，新草案指出，大麻和大麻相關產品將僅限用於醫療與健康目的，違反規定者將處以高額罰款、最高一年的監禁或兩者兼施。

泰國在18個月前成為亞洲第一個大麻合法化的國家，不過，即使在寬鬆的法律之下，在公共場所吸食大麻仍屬非法，但新法律將全面禁止大麻提取物和其他大麻產品的廣告和行銷活動。

事實上，自2018年以來，醫用大麻在泰國就是合法的，但2022年的去刑事化後，大麻產業在泰國又更加蓬勃發展，種植和交易大麻、大麻相關產品，或使用大麻的任何部分治療疾病已不再是犯罪行為。

自此之後，泰國各地出現數千家大麻販賣店，或以大麻相關為主題的商店，例如大麻咖啡館、大麻SPA或大麻餐廳，甚至成為吸引各國遊客來訪的主要原因之一。泰國前衛生部長、現任副總理阿努廷（Anutin Charnvirakul）表示，政府的意圖絕非讓人在公共場所吸食娛樂用大麻，「我們一直強調將大麻提取物和原料用於醫療和健康目的。」

大麻合法化支持者指出，泰國各地湧現的大麻熱潮幫助了許多泰國人，從農民、小企業主到商店店員；大麻業者也表示，若重新禁止將損害這數十億美元產業，且政府並未說明，到底該如何清楚劃分醫療和娛樂用大麻。

持續推動大麻合法的曼谷企業家喬帕卡（Kitty Chopaka）說，這項法案只是政府的膝跳反應，她並不感到意外，「但無論即將頒布的大麻法規會發生什麼，現在將大麻重新歸類為麻醉品已經太晚了。」