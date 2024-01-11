　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

泰國擬禁「娛樂用大麻」　衛生部簽署新草案：違者最高關一年

▲▼外國遊客正在泰國曼谷一間大麻店選購。（圖／路透）

▲外國遊客正在泰國曼谷一間大麻店選購。（圖／路透）

記者張方瑀／綜合報導

泰國公共衛生部9日簽署新草案，準備推動禁止娛樂用大麻，違反規定者將處以高額罰款、最高一年的監禁或兩者兼施。不過，大麻業者卻認為，目前泰國的娛樂用大麻產業鏈已經成形，加上政府對於相關規定仍模糊，發布相關法案僅是政府的膝跳反應（knee jerk reaction），要將大麻重新歸為麻醉用品已經太晚了。

根據CNN報導，泰國公共衛生部長崇南（Cholnan Srikaew）簽署新草案，準備推動禁止娛樂用大麻，這也是泰國大麻合法化的重大逆轉。去年底新保守派聯合政府上台後，就發誓要重新限縮大麻使用規定，新草案指出，大麻和大麻相關產品將僅限用於醫療與健康目的，違反規定者將處以高額罰款、最高一年的監禁或兩者兼施。

泰國在18個月前成為亞洲第一個大麻合法化的國家，不過，即使在寬鬆的法律之下，在公共場所吸食大麻仍屬非法，但新法律將全面禁止大麻提取物和其他大麻產品的廣告和行銷活動。

事實上，自2018年以來，醫用大麻在泰國就是合法的，但2022年的去刑事化後，大麻產業在泰國又更加蓬勃發展，種植和交易大麻、大麻相關產品，或使用大麻的任何部分治療疾病已不再是犯罪行為。

自此之後，泰國各地出現數千家大麻販賣店，或以大麻相關為主題的商店，例如大麻咖啡館、大麻SPA或大麻餐廳，甚至成為吸引各國遊客來訪的主要原因之一。泰國前衛生部長、現任副總理阿努廷（Anutin Charnvirakul）表示，政府的意圖絕非讓人在公共場所吸食娛樂用大麻，「我們一直強調將大麻提取物和原料用於醫療和健康目的。」

大麻合法化支持者指出，泰國各地湧現的大麻熱潮幫助了許多泰國人，從農民、小企業主到商店店員；大麻業者也表示，若重新禁止將損害這數十億美元產業，且政府並未說明，到底該如何清楚劃分醫療和娛樂用大麻。

持續推動大麻合法的曼谷企業家喬帕卡（Kitty Chopaka）說，這項法案只是政府的膝跳反應，她並不感到意外，「但無論即將頒布的大麻法規會發生什麼，現在將大麻重新歸類為麻醉品已經太晚了。」

ET快訊
馬英九自掏腰包！「買2大報版面」：投侯康
108高衩辣妹迎客！　「洪門108將」起底
快訊／湳雅夜市失火！　濃煙竄天飄到新莊
「馮語婷疑男」波及人妻丁丁　擁抱合照曝光！
「不要算計自己那一票」呱吉3建議籲投票　7千人讚中肯
連千毅入獄「長瀨昆妮」月收狂翻3倍！　轉型廟會唱跳近況曝光
接近開戰？055艦遇美機抵近　掀垂發蓋板一觸即發

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

控中COVID-19囤個人防疫裝備！　美批准密蘇里州訴訟繼續進行

美眾議員：不論選舉結果如何　與台灣站在一起

比特幣ETF獲准上市交易！　美SEC宣布11檔今天開賣

慎入！紐約地鐵站「遊民與老鼠同睡」　打開毯子老鼠竟成團狂逃

財閥世紀離婚！南韓SK集團會長外遇　前第一千金要求分480億現金

聯合國直升機遭劫持！降落「索馬利亞青年黨」控制區　情況不明

泰國擬禁「娛樂用大麻」　衛生部簽署新草案：違者最高關一年

臉書創辦人祖克柏養和牛！　發豪語打造「全球最高品質牛肉」

金融時報：拜登擬派高階代表團於台灣大選後訪台

歐盟初步同意4年援烏新機制　總額上看1.7兆元

探訪封山7年的慕谷慕魚！　穿梭峽谷瀑布間「太震撼」

氣爆少年喊「不該把我救出」　媽聽完崩潰：願兒走出低潮

27歲警兄嫂忍悲赴殯儀館　11日相驗！父母澎湖趕來

吃宵夜自撞...駕駛斷氣前呼救 民眾：多人經過查看但沒協助

美國嫌犯緩刑不成要坐牢　庭上「飛撲」痛毆法官！

不是分身！周杰倫突襲國小音樂課　合唱《聽媽媽的話》老師激動爆哭

「表特聖女」張圈怒控好姐妹偷吃老公！　小三爆是「始祖網模TOMO」露骨對話曝光

女醫師揭露醫生薪水　網友：以為都領40幾萬

27歲警自轟亡！控「長官智障」點名6劣警　督察長：查明真相給交代

洪門年終聚餐　108露肩高衩禮服妹成亮點！站兩排迎客畫面曝

控中COVID-19囤個人防疫裝備！　美批准密蘇里州訴訟繼續進行

美眾議員：不論選舉結果如何　與台灣站在一起

比特幣ETF獲准上市交易！　美SEC宣布11檔今天開賣

慎入！紐約地鐵站「遊民與老鼠同睡」　打開毯子老鼠竟成團狂逃

財閥世紀離婚！南韓SK集團會長外遇　前第一千金要求分480億現金

聯合國直升機遭劫持！降落「索馬利亞青年黨」控制區　情況不明

泰國擬禁「娛樂用大麻」　衛生部簽署新草案：違者最高關一年

臉書創辦人祖克柏養和牛！　發豪語打造「全球最高品質牛肉」

金融時報：拜登擬派高階代表團於台灣大選後訪台

歐盟初步同意4年援烏新機制　總額上看1.7兆元

宣誓查賄決心　屏檢屏南5鄉鎮掃街反賄選宣導

「Nissan釋出新休旅預告」預計1月見！台灣標準款170萬起接單中

台積電漲2元至586　指數漲近40點重回17500

新竹雙鐵「合新詠遇」超人氣　安縵級夢幻寓所　大綠地為鄰最搶手

快訊／快改道！　國1「4車追撞」回堵5公里

集中選票！　馬英九自掏腰包「買2大報版面」：投侯康

小熊明星強投很搶手　洋基殺出成最大熱門

3年47.6億台幣！　「可愛」雷納德續留快艇當一哥

控中COVID-19囤個人防疫裝備！　美批准密蘇里州訴訟繼續進行

通勤月票搭台鐵近2200萬人次！明起加碼贈「鐵路觀光地圖TPASS」

狗狗亂入田徑比賽！短腿全力衝刺　終點線前「反超奪冠」觀眾嗨爆

國際熱門新聞

5歲女童遭曬衣桿刺穿頸部　流滿地血身亡

沙國發現125km世界級金礦　價值達1554兆元

泰擬禁娛樂用大麻　政府簽新法：違者關1年

以軍擊斃巴人還輾屍　影片曝光

她讓老公與小三同居　8個月竟「回頭復合」

女海灘發現血紅色球狀生物　外星外型引熱議

澤倫斯基：蒲亭侵略腳步不會停 除非盟國聯手阻止

中國已非美最大進口國　對美出口年減逾2成

美公布通膨數據前　美股收紅170點

歐盟官員提歐盟建軍　需求千億資金

金融時報：拜登擬派高階代表團於台灣大選後訪台

祖克柏養和牛　立誓打造全球最高品質牛肉

海保機挺過311海嘯 卻在支援能登半島地震遇劫

樹下接電話　阿根廷男慘「被雷劈」影片曝

更多熱門

相關新聞

天外飛來一顆球！　印度板球選手慘死

天外飛來一顆球！　印度板球選手慘死

印度孟買一名男子參加板球比賽時，不慎被隔壁球場選手的球擊中頭部，送醫搶救後仍不治身亡。事實上，板球在包含印度在內的大英國協各國之間蔚為風潮，同時也是全球第二受歡迎的運動。然而印度人口過密，導致球場不足，使得經常要在同一場地同時舉辦2場以上的比賽，也容易造成類似情形發生。

即／泰越捷機長聽錯指令！誤闖福岡機場「死路」

即／泰越捷機長聽錯指令！誤闖福岡機場「死路」

種大麻新品種「國王果汁」　有花香不易被查覺仍栽了

種大麻新品種「國王果汁」　有花香不易被查覺仍栽了

6.7強震前「沙丁魚大量出沒」驚人畫面曝

6.7強震前「沙丁魚大量出沒」驚人畫面曝

越南砂石車衝進美容院　撞死騎士釀3傷

越南砂石車衝進美容院　撞死騎士釀3傷

關鍵字：

大麻泰國法案合法化東南亞要聞

讀者迴響

熱門新聞

鳳梨公開馮語婷真身「是男的」1.4萬人吃瓜

政府發錢了　6項社福津貼提前入帳

5歲女童遭曬衣桿刺穿頸部　流滿地血身亡

被爆「是男的」　馮語婷邀女網紅摸大腿驗真身

北市婦當街被搶230萬　2嫌栽了僅剩28萬

27歲警死前死前控長官智障　督察長：查明真相給交代

賴清德私生子疑雲　媒體人：他必須出手

鳳梨爆馮語婷是男的　陳沂：該叫大哥

祈錦鈅被酸「不喜歡台灣可以滾回去」犀利反嗆

色軍人強闖廁所性侵女友人　趁她穿褲逞慾

4生肖2024年衰爆　諸事不順跌入人生低谷

三高女「1習慣」癱瘓了！醫：才一年多…全身器官壞光　

趙正平證實要結婚了！娶小21歲空姐女友

直逼寒流！各地探9°C比預期還要強

LINE貼圖來了！加碼4款可愛主題　一鍵免費下載

更多

最夯影音

更多
探訪封山7年的慕谷慕魚！　穿梭峽谷瀑布間「太震撼」

探訪封山7年的慕谷慕魚！　穿梭峽谷瀑布間「太震撼」
氣爆少年喊「不該把我救出」　媽聽完崩潰：願兒走出低潮

氣爆少年喊「不該把我救出」　媽聽完崩潰：願兒走出低潮

27歲警兄嫂忍悲赴殯儀館　11日相驗！父母澎湖趕來

27歲警兄嫂忍悲赴殯儀館　11日相驗！父母澎湖趕來

吃宵夜自撞...駕駛斷氣前呼救 民眾：多人經過查看但沒協助

吃宵夜自撞...駕駛斷氣前呼救 民眾：多人經過查看但沒協助

美國嫌犯緩刑不成要坐牢　庭上「飛撲」痛毆法官！

美國嫌犯緩刑不成要坐牢　庭上「飛撲」痛毆法官！

熱門快報

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

《料理之王4》美味回歸！

《料理之王4》美味回歸！

12月起每周五1200，《料理之王4》於ETtoday播吧、料理之王YT、東森購物YT直播。

蕭美琴現身《豈有此呂》

蕭美琴現身《豈有此呂》

民進黨副總統候選人蕭美琴來了！聊起20年的從政路，在花蓮蹲點的10年因為當地政治比較複雜而曾經孤單，卻也磨出了耐性！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面