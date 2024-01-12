特公盟李玉華細數蘇巧慧政績　感嘆她在北大特區文宣太客氣！

▲知名的還我特色公園行動聯盟創始成員李玉華12日透過粉專，感謝蘇巧慧過去8年為北大特區的貢獻。（圖／李玉華臉書）



記者陶本和／台北報導

知名的還我特色公園行動聯盟創始成員李玉華12日透過粉專，細數民進黨立委蘇巧慧在北大特區的8年政績。她說，自己的小孩就是在蘇巧慧的「慈恩大愛庇蔭」照顧之下慢慢長大的，還感嘆蘇巧慧的文宣太客氣了。

李玉華表示，自己原生家庭在台北市的信義區和文山區，這10年的她則移居新北市的樹林區，她的小孩子的原生家聽也就是在民進黨立委蘇巧慧的「慈恩大愛庇蔭」照顧之下，慢慢長大的。

李玉華說，蘇巧慧在立委任內，主動做的好比宇宙最大的國家兒童未來館，或是溫暖地支持她這個傻傻為自己二孩和他們身邊同儕做的兒童友善在地事，或多或少滋養著這些孩子。

李玉華表示，2015 年三峽樹林北大社區的一群「新手家長」起而投入公共事務，希望促成硬體環境、韌體文化及軟體氛圍都能支持「育兒攜幼、扶老共好」觀念的友善社區、友善社群及友善社會，從和特公盟攜手爭取新北市第一座特色共融社區公園「龍學公園」開始，2016 年開始，就遇到了蘇巧慧。

李玉華指出，整整八年，有蘇巧慧罩著的友善氛圍之下，投入在地幾乎每一個公共休憩空間的親子參與設計，如各個公園和客家文化園區，在社區兒童圖書館辦「小小公民聽故事看世界」繪本共讀，在大學校園辦「北大彩色泡泡節」。

她說，蘇巧慧還主辦邀約各專家作者跟親子談性教育，參加地方盛事協辦「三鶯小小走路節」，和中庄農場打造「來野園、野一下，農村冒險遊戲基地」，與十河局等合作河川親子教育走讀活動，直送小草高關懷家庭居家防疫遊戲包，孩子主辦封路遊戲的群眾募資，「大茶包走水路」三峽綠茶季文史遊戲，特色款紙箱屋社區的萬聖節，「梅樹阿公陪你玩藝術」工作坊及展覽，以及不定期各類型的家長知能或親子工作坊等。

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此外，李玉華表示，絕對不能不提「瘋北大兒童上街趣」這一個活動，已經從 2018 年開始辦到第 5 年第 4 屆 (防疫停一屆)，眾志成城、每年協辦越來越多的社區齊力活動 —— 道路空間翻轉成社區所有居民帶著孩子來遊戲的大型社交群聚活動。

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她認為，蘇巧慧的文宣很客氣，沒有主動寫到第一屆，但是她是第一年什麼毛都還沒長好的時候，就支持力挺、之後每年都大力相挺的重要角色。此後，瘋北大就變成了地方上一說人人都知道的公益理想型的「遊戲創生 Play-Making 」的社區親子活動。