LIVE／藍營大咖齊聚新北板一　侯友宜辦「贏回中華民國」選前之夜

記者崔至雲／台北報導

選前最後一天，國民黨總統候選人侯友宜將回到新北市本命區，在新北板橋第一運動場舉辦「贏回中華民國選前之夜」，晚間藍營大咖齊聚，除有台北市長蔣萬安、台中市長盧秀燕加持，也找來前台大校長管中閔助講，拚贏回中華民國。而《東森新媒體ETtoday》將全程直播。

▲國民黨總統候選人侯友宜今晚在板一舉辦選前之夜。（圖／記者林敬旻攝）



國民黨選前之夜將於今晚七點半在板橋第一運動場舉行，出席嘉賓包含國民黨主席朱立倫外，前立法院院長王金平、不分區立法委員第一名韓國瑜、前台大校長管中閔、台北市市長蔣萬安、台中市市長盧秀燕以及雙北區域立委候選人、不分區立委候選人等與會，展現大團結氣勢。

侯友宜今下午受訪時表示，要完成政黨輪替，請支持在野最強大的力量3號侯康配完成政黨輪替、民主制衡。未來當選一定組成聯合政府，不分任何人，只要是優秀的人才，適才適所，好好地為國家來做事，就是他們的理念，一起用藍白選票來組成聯合政府。

另，國民黨表示，今晚造勢青年服務團隊也會展現國民黨的朝氣與活力，同時也會宣導，第一、投票要帶三寶，印章、身分證與投票通知單；第二、記得投給帶給台灣人民安居樂業的3號「侯康配」、9號「中國國民黨」、區域立委投國民黨提名的候選人；第三、小額募款的宣傳，只要當天捐39元以上，就送新版幹話撲克牌，限量一千份，送完為止。

