高雄「三腳督」激戰！陳美雅、郭倍宏車掃拚氣勢　黃捷真情告白

▲陳美雅、郭倍宏、黃捷展開高雄「三腳督」激戰。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

選前最後衝刺！高雄市第六選區「三腳督」激戰，國民黨立委候選人陳美雅一早用路口宣講開啟一天，緊接著市場拜票、車掃，呼籲支持者全力搶救。民進黨高雄市立委候選人黃捷則出動百人一起站路口，前一晚也發布和高雄市長陳其邁的催淚影片，最後溫情喊話。喜樂島聯盟立委候選人郭倍宏同樣也展開車掃行程，高呼「有智慧的高雄人」，勇敢對西瓜說不，你正在寫歷史。

▲陳美雅用路口宣講開啟一天。（圖／記者賴文萱翻攝）

陳美雅最後階段不鬆懈，今早用路口宣講開啟一天，緊接著市場拜票、車掃、追垃圾車到處跑跑跑，超級鐵人行程感謝好友前來鼓勵、相伴。

昨天下午她也和李四川參拜龍泉宮，並車掃鼓山區，李四川也再次呼籲大家團結選票、全力搶救法律博士3號陳美雅，讓法律專業的人才進入立法院。晚上則與不分區立委柯志恩車掃前金、苓雅，另外，聯電前副董事長宣明智情義相挺，特別南下為陳美雅加油，後續也和她到六合夜市拜票、品嚐美食。

▲▼李四川站台陳美雅，呼籲讓法律專業人才進入立院。（圖／記者賴文萱翻攝）

陳美雅表示，六合夜市曾經是觀光客的首選、總是擠得水洩不通，但昨日到訪卻是人潮稀疏，承諾進入立法院會爭取經費、重整商圈，並開放更多外國觀光客來台，讓夜市人潮回流！

黃捷則大打人海戰術，一早率百人在鼓山區明誠路與美術東路站路口向市民請安問好拜票，成員包含議員李喬如、郭建盟、簡煥宗、黃文益、湯詠瑜團隊，以及高雄市醫師公會、各後援會等，陣容龐大超過百人，全員出動力挺。

▲黃捷最後一天出動百人一起站路口拜票。（圖／記者賴文萱翻攝）



下午兩點也安排與陳建仁院長合體高雄車掃，晚上七點的選前之夜，將再與陳其邁市長合體車掃，做最後衝刺，希望讓高雄都能八席全壘打。 而黃捷和陳其邁昨晚同時在臉書發佈催票影片，有陳其邁向選民溫情喊話，以及黃捷的內心話、真情流露，並看到她這數十天的選戰寫實，吸引上萬網友觀看。

▲黃捷真情告白，推出催淚影片展現決心。（圖／記者賴文萱翻攝）

黃捷表示，這場選戰真的很不容易，因為只有70幾天，這麼短的時間要拚出好成績，是一個前所未有的挑戰，但臨危受命、一定要贏，扛起責任，讓所有鄉親知道自己的決心，別人走不到的，自己一定會走到，別人做不到的，自己會做到，而且未來也會用這份決心，為大家服務。

郭倍宏最後衝刺也是由車隊掃街開始，他高呼「勇敢的高雄人！有智慧的高雄人！」，沿路也獲得許多在地鄉親熱情的揮舞旗子支持。

▲郭倍宏車掃拚氣勢。（圖／記者賴文萱翻攝）

他日前也透露幕僚團隊要他草擬勝選感言時，寫下「高雄人被綠色綁架太久，這變成傳統文化，我來自綠色，卻被綠色狙擊得最厲害，不要問我為什麼？當政黨利益高過一切時，懷抱理想性格的人必是被狙殺的對象。」

郭倍宏說，他有資歷，有專業，有成功治理經驗，把成功經驗帶進國會，就是高雄人的榮耀，而此榮耀將擴延至全國。執政黨推出的人選正好是他的相反鏡，專擅唱歌跳舞，衣服穿得涼快，該黨推出不適格的人參選，也顯示對在地人的極不尊重。

▲▼郭倍宏車掃，沿路支持者熱情回應。（圖／記者賴文萱翻攝）

最後並說，高雄第六選區選民願意抗拒政黨的魅惑力，這是進步的力量，也是自我成長的力量。「高雄，民進黨派顆西瓜選都會當選」，這句俗諺是對選民的羞辱，代表選民眼瞎耳背，請讓我們勇敢地對西瓜說不，有更好的選擇，就不要勉強護著西瓜了。