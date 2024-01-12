慶祝大統領出爐　台南頑皮世界推出「嘉南高鄉親全票五折」

▲台南頑皮世界動物園「第2屆大統領選拔賽」結果搶先出爐，由水豚「豚寶」連任大統領，頑皮世界推出「雲嘉南鄉親全票半價優惠」。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

總統投票倒數計時，台南頑皮世界動物園「第2屆大統領選拔賽」結果搶先出爐，由水豚「豚寶」狂掃67256票，以39％得票率，擊敗其他5位對手，比第2高票的長頸鹿「鹿克」還多了38000票，可謂萌出新高度。

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慶祝水豚「豚寶」連任大統領，頑皮世界推出「鄉親全票半價優惠」，只要設籍在嘉義縣市、台南市、高雄市的鄉親，在13、14日兩日，出示身分證等相關憑證，「全票」一律半價350元 (原價700元)。不論總統大選結果如何，都可以來和超萌動物近距離互動，療癒緊繃心情。

頑皮世界「第二屆大統領選拔」實施線上與線下投票，自2023年11月中開放投票以來，總計獲得近20萬張選票，相較第1屆翻倍成長。水豚、長頸鹿、黑腳企鵝、金剛鸚鵡、藪貓、耳廓狐等6大候選人，各有死忠粉絲，還有不少人在網路積極拉票，這一場沒有投票年齡限制、沒有黨派之爭的選戰，少了煙硝味，療癒歡樂氛圍十足。活動詳情與更多資訊請見頑皮世界官網(www.wanpiworldzoo.com.tw)、或上頑皮世界FB粉絲專頁查詢。