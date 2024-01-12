永康透天厝火警「現場有汽油味」　失蹤妻人在高雄...警疑縱火釀禍

▲台南永康區12日凌晨傳火警！屋主嗆傷送醫，因僅有1、3樓起火，防人員搶救時疑聞到汽油味，懷疑有縱火之嫌。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南永康區12日凌晨傳火警！屋主嗆傷送醫，因僅有1、3樓起火，防人員搶救時疑聞到汽油味，懷疑有縱火之嫌，惟永康分局漏夜調查，該透天厝只有老夫妻居住，火警發生時僅先生在家，妻子一度不知去向，最後找到其妻在10日即在高雄兒子家，有不在場證明，警方指出，將待消防局火場調查報告出來再進一步釐清，不排除有人為縱火之嫌。

據了解，台南市永康區南興路112巷內1棟透天厝，12日凌晨1時21分驚傳火警，消防局119勤務中心出動34車77人前往搶救，火勢於凌晨1時51分許撲滅，現場搶救1名70歲男子嗆傷送永康奇美醫院就治，目前在加病房觀察。消防人員勘查現場，火場為3樓RC建築物，燃燒雜物面積1、3樓合計18平方公尺，並波及隔鄰3樓面積5平方公尺，未裝設住警器。

據了解，起火地點僅有一對老夫妻居住，這對夫妻前2日曾吵架透過警方排解，結果12日凌晨就發生火警。而現場燃燒的是1樓及3樓，跳過2樓男屋主睡覺處，2樓並未受到火勢波及，加上消防人員救火時聞到疑似汽油味，且火警發生時女屋主並不在家，令人懷疑1、3樓疑是遭人為縱火。

台南市警永康分局指出，警方漏夜調查，女屋主於1月10日人就在高雄兒子家，所以有不在場證明，起火時僅男屋主在家，目前起火原因由消防局進行火場鑑識，待火場報告出來，警方再進一步調查釐清，目前不排除人為縱火之嫌。