電資系畢業「宅男→夯哥」女生主動要LINE！理工男：感謝科技業

▲原PO進入科技業，體驗不一樣的人生。（示意圖／記者黃克翔攝）



記者施怡妏／綜合報導

一名男網友表示，學生時期念電資系的時候，同科系的女學生超少，也很難追到喜歡的女生，但出社會之後，情況漸漸反轉了，現在30歲的他，參加聚會都會有女生主動搭話、加LINE認識，以前是個宅男，現在常常跟不同人吃飯，也可以用錢買到喜歡的東西，感謝科技業讓他的人生有了不一樣的體驗。

原PO在Dcard發文，「有人跟我一樣現在很感謝科技業的嗎？」以前覺得讀電資系很可憐，加上隔壁班，女生不超過10人，學生時期也比較內向，不敢主動搭訕女生，也常常被打槍，但出社會後，情況漸漸反過來，「現在30歲不用特別聊薪水，很多跟朋友的飯局，女生都會主動要加LINE認識」，也聯誼過各行各業的女生。

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他坦言，很多東西都可以用錢買到，跟學生時期是完全不一樣的待遇，以前覺得自己大學畢業還是處男很丟臉，現在反而很感謝科技業，讓他跳脫宅男的生活，有錢可以買房買車，還幸運娶到美嬌娘，「現在工作也是順利輕鬆，一天認真個三小時，其他都在培養興趣」。

貼文曝光，掀起網友討論，「我都跟親戚說我其實很操，讓他們心裡平衡一點」、「加班壓力大的時候我也會跟飲水機說說話」、「我也是理工肥宅，過30歲後真的反轉過來」。不過也有網友嘆，「光你還要聯誼就輸慘了⋯二手跳蚤市場喔」、「撿回收還那麼開心」、「自己的問題，不用怪學校科系」。