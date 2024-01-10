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勞動部攜手成大培育科技業人才　超夯半導體培訓班報名中

▲為了讓受訓學員能跟上業界腳步，「半導體製程基礎培訓班」實作課程，還會到成大南科半導體實驗室，進行元件及量測設備操作。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲為了讓受訓學員能跟上業界腳步，「半導體製程基礎培訓班」實作課程，還會到成大南科半導體實驗室，進行元件及量測設備操作。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

為補足雲嘉南轄區半導體人才缺口，並協助待業民眾習得技能投入半導體產業，勞動部勞動力發展署雲嘉南分署與國立成功大學攜手開辦「半導體製程基礎培訓班」，2024年度第1期課程已經開班，吸引全國21位學員慕名參訓。

其中還有學員特地從屏東來台南租屋上課，今年度1至3月為加強培育半導體人才，預計逐月開辦半導體基礎課程，鼓勵想投入該產業的待業民眾把握機會報名，躍升超夯科技新貴！

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雲嘉南分署長劉邦棟表示，為配合國家發展策略及五加二產業創新推動，培訓產業關鍵技術人才，並讓有心投入半導體產業的非本科系民眾，透過職業訓練習得專業知識，南分署自去年起與國立成功大學合作開辦「半導體製程基礎培訓班」，不僅邀請業界專家共同授課最前端的半導體技術，實作課程還會到成大南科半導體實驗室，進行元件及量測設備操作，協助受訓學員跟上業界腳步。

▲為了讓受訓學員能跟上業界腳步，「半導體製程基礎培訓班」實作課程，還會到成大南科半導體實驗室，進行元件及量測設備操作。（圖／記者林東良翻攝，下同）

主修外文系家住屏東的31歲郭小姐，原任職某間消費性電子製造業大廠的專案管理師，工作5年後發現自己的畢業系所，成為升遷的隱形限制，為跳脫學籍背景的既定條件，她決定離職並進修職訓充電，毅然決然地從屏東北上至台南租屋，希望透過本期課程學到半導體製程的相關知能，訓後順利取得半導體領域的工作機會。

此外，在光電產業有超過20年經歷的祝先生，本以為會持續在該產業任職到退休，卻遇到科技公司無預警關廠、倒閉，已屆中高齡的他為求穩定就業，憑藉著年輕時考取的廚師證照，順利應聘成為團膳廚工，公司近年卻因未拿到新的團膳合約，以致他又面臨待業的窘境，無意間看到勞動部的職前半導體製程班便立即報名，期待結訓後能順利進入半導體產業，開創新的職涯故事。

▲為了讓受訓學員能跟上業界腳步，「半導體製程基礎培訓班」實作課程，還會到成大南科半導體實驗室，進行元件及量測設備操作。（圖／記者林東良翻攝，下同）

劉邦棟進一步補充，本年度「半導體製程基礎培訓班」為協助待業者在短期內即習得半導體相關知識，訓期濃縮為1個半月、課程總時數為147小時，凡年滿15歲以上的本國籍失(待)業民眾皆可報名，勞動部除負擔80%至100%的訓練費用，如有15至29歲的待業青年參加，還可領取每月8千元的「青年職前訓練學習獎勵金」，即日起報名至1月29日，相關報名資訊可查詢台灣就業通(https://www.taiwanjobs.gov.tw)，或電洽(06)275-7575轉35005詢問。

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