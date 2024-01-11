PolyMarket開總統賭盤　16科技新貴揪團豪賭「平均每人下注200萬」

▲區塊鏈平台「PolyMarket」出現總統賭盤，檢警逮獲16名賭客。（圖／記者白珈陽翻攝）

記者白珈陽／台中報導

總統、立委大選在即，中部檢警偵辦選舉賭盤案，發現區塊鏈平台「PolyMarket」出現總統賭盤，涉嫌以虛擬貨幣讓賭客「對賭」總統候選人勝敗，警方查獲16名有科技資訊背景的犯嫌，在該平台下注高達100萬顆美元穩定幣USDC（跟美元1:1，約新台幣3100萬元），平均每人下注約200萬新台幣，財力驚人。檢方訊後認16人涉犯選罷法，分別以2萬至7萬元不等金額交保。

警方指出，PolyMarket係以區塊鏈為架構的去中心化平台，去年10月間發布標題為「Taiwan Presidential Election: Who will win?」及「Will DPP win a majority in the 2024 Taiwanese General Election?」等2種選舉賭盤，僅能透過虛擬通貨美元穩定幣進行下注，並運用智能合約自動進行賠率調整等工作，與傳統網路賭博運作方式不同，可視為新型態賭博平台。

據了解，該賭盤採玩家之間「對賭」方式下注，舉例來說，甲、乙2個玩家，分別下注A、B等兩組候選人100元，最後若由A組候選人獲勝，所有賭資則由甲玩家獲得。

台中市警局去年底掌握相關情資，報請苗栗地方檢察署由檢察官張文傑指揮中市刑大科偵隊、第三警分局、中市調查處、移民署科偵隊、苗栗頭份警分局、移民署苗栗專勤隊等，組成專案小組，於去年12月底、今年1月8日，展開2波搜索行動，前往北、中、南等7縣市，查緝到16名賭客到案。

警方調查，這16人均是科技、資訊相關背景，平均年齡僅30歲，但清查本案總統賭盤的下注量，竟高達100萬顆美元穩定幣，折合新台幣約3107萬，警方並從16人身上查扣約1萬顆美元穩定幣，折合新台幣約31萬元。全案依法移送苗栗地檢署，檢察官訊後依涉犯選罷法，命16人分別以2萬元至7萬元交保。

另外，本案扣得的1萬顆美元穩定幣，則由台中市刑大打造的虛擬通貨錢包金庫「多簽錢包」扣存，警方指出，「多簽錢包」可多重驗證，金鑰也可分持、分層授權使用，解決以往使用冷錢包查扣所存在私鑰丟失、單一身分持有及資安疑慮等風險，經統計各單位目前偵辦案件查扣入庫，含括不同區塊鏈之USDT、USDC、BTC、ETH等虛擬通貨，換算新台幣已近千萬元。