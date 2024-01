PolyMarket開總統賭盤　16科技新貴揪團豪賭「平均每人下注200萬」

▲區塊鏈平台「PolyMarket」出現總統賭盤,檢警逮獲16名賭客。(圖/記者白珈陽翻攝)

記者白珈陽/台中報導

總統、立委大選在即,中部檢警偵辦選舉賭盤案,發現區塊鏈平台「PolyMarket」出現總統賭盤,涉嫌以虛擬貨幣讓賭客「對賭」總統候選人勝敗,警方查獲16名有科技資訊背景的犯嫌,在該平台下注高達100萬顆美元穩定幣USDC(跟美元1:1,約新台幣3100萬元),平均每人下注約200萬新台幣,財力驚人。檢方訊後認16人涉犯選罷法,分別以2萬至7萬元不等金額交保。

警方指出,PolyMarket係以區塊鏈為架構的去中心化平台,去年10月間發布標題為「Taiwan Presidential Election: Who will win?」及「Will DPP win a majority in the 2024 Taiwanese General Election?」等2種選舉賭盤,僅能透過虛擬通貨美元穩定幣進行下注,並運用智能合約自動進行賠率調整等工作,與傳統網路賭博運作方式不同,可視為新型態賭博平台。

據了解,該賭盤採玩家之間「對賭」方式下注,舉例來說,甲、乙2個玩家,分別下注A、B等兩組候選人100元,最後若由A組候選人獲勝,所有賭資則由甲玩家獲得。

台中市警局去年底掌握相關情資,報請苗栗地方檢察署由檢察官張文傑指揮中市刑大科偵隊、第三警分局、中市調查處、移民署科偵隊、苗栗頭份警分局、移民署苗栗專勤隊等,組成專案小組,於去年12月底、今年1月8日,展開2波搜索行動,前往北、中、南等7縣市,查緝到16名賭客到案。

警方調查,這16人均是科技、資訊相關背景,平均年齡僅30歲,但清查本案總統賭盤的下注量,竟高達100萬顆美元穩定幣,折合新台幣約3107萬,警方並從16人身上查扣約1萬顆美元穩定幣,折合新台幣約31萬元。全案依法移送苗栗地檢署,檢察官訊後依涉犯選罷法,命16人分別以2萬元至7萬元交保。

另外,本案扣得的1萬顆美元穩定幣,則由台中市刑大打造的虛擬通貨錢包金庫「多簽錢包」扣存,警方指出,「多簽錢包」可多重驗證,金鑰也可分持、分層授權使用,解決以往使用冷錢包查扣所存在私鑰丟失、單一身分持有及資安疑慮等風險,經統計各單位目前偵辦案件查扣入庫,含括不同區塊鏈之USDT、USDC、BTC、ETH等虛擬通貨,換算新台幣已近千萬元。