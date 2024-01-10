Vision Pro將發售　郭明錤：影響短期股價表現

▲Vision Pro。（圖／蘋果）

記者陳俐穎／綜合報導

蘋果日前公佈 Vision Pro 發售日為2月2日，天風國際分析師郭明錤表示，符合先前2月初發售的預測，他也分析如果蘋果可以展示更多產品定位等細節，應可以有效延長銷售熱潮，此外他也認為 Vision Pro 第一波的銷售狀況，將影響短期股價表現，

蘋果在去年6月發表Vision Pro時，對技術做出展示，但沒有說明更重要的產品定位與關鍵應用。郭明錤認為，如果能在預購或發售前提供更多產品定位與關鍵應用的相關訊息，有利延長銷售熱潮與吸引更多開發者。

他認為，憑藉蘋果粉絲與重度用戶的需求，Vision Pro開始預購或發售後，應該很快就可銷售一空並需要更久的出貨時間。若沒有，則代表Vision Pro可能需要花更久時間才能取得成功，不利蘋果與相關供應鏈的短期股價表現。

郭明錤表示，Vision Pro配備的MR、XR規格與軟體顯著超越產業平均水準，故使用者對此產品的第一印象應相當驚艷，可預期發售後在網路上可普遍見到對Vision Pro使用者體驗的高度評價。然而，新鮮感退潮後的需求熱度能否持續更為重要，這取決於Vision Pro的產品定位與關鍵應用是否清楚與正確。

許多投資人期待的低價版與第二代版本目前都還沒正式開案，故短期內難成為交易主題。他分析，Vision Pro的市場反應應可幫助蘋果迅速決定接下來的新款機種計畫，此為今年的觀察重點。