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大陸 大陸焦點 特派現場

陸網紅廚師「炒飯被封殺」　鄉民聲援：來台灣吧

▲▼ 王剛,蛋炒飯。（圖／翻攝自微博）

▲王剛多次因為蛋炒飯教學影片惹議。（圖／翻攝自微博）

記者楊庭蒝／綜合報導

中國網紅廚師「王剛」因在教授蛋炒飯製作方法時涉及敏感話題，引起爭議。他的影片在中國多個社交媒體平臺遭到舉報，結果在近期被禁止關注。此舉讓王剛在中國社交媒體上的存在受到威脅，甚至在YouTube上也有所受損。

王剛擅長中式料理，以其樸素外貌和高超的廚藝聞名。然而，他最近的蛋炒飯教學引起爭議，被指涉及中國前領導人毛澤東的兒子毛岸英，使他成為禁止關注的對象。王剛為此公開道歉，並承諾不再拍攝蛋炒飯相關影片。

這一事件讓王剛在中國社交媒體平臺上受到打擊，甚至被封殺。其YouTube頻道也在爭議事件發生後停止更新，最新的影片已經是一個多月前的「家常紅燒茄子」。

除了蛋炒飯事件外，王剛先前因在直播中宰殺一頭大肥豬而再次引起爭議。這被解讀為對中國領導人習近平的影射，因為習近平曾提到自己曾扛200斤麥子的事情。王剛的形象受到雙重打擊，社交媒體平臺上的粉絲數量也相應減少。

對此，不少PTT網友為他聲援表示，「來台灣吧」、「可憐那麼厲害又年輕，想辦法潤出國開餐館吧」、「炒飯炒到被出征也是天下第一人」、「王剛真的慘老實人被這樣搞」、「感覺他繼續待中國遲早會被消失」、「炒飯也犯法」、「支持王剛來台灣」。

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