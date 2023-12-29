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和15歲姪女愛愛被「斬生殖器沖馬桶」　斷根男原諒狠妻：她愛吃醋

和15歲姪女愛愛被「斬生殖器沖馬桶」　巴西男原諒狠妻：她愛吃醋。（圖／翻攝自Facebook）

▲女廚師自首，親手閹割了花心丈夫。（圖／翻攝自Facebook）

記者李振慧／綜合報導

巴西34歲女子黛安(Daiane dos Santos Farias)發現39歲丈夫和15歲姪女發生性關係，一氣之下用剃刀把丈夫斷根，還把生殖器沖馬桶，被控謀殺未遂關押中。然而丈夫卻對外表示，他願意原諒妻子。

身為專業廚師的黛安，22日在聖保羅州阿蒂巴亞(Atibaia)家中閹割39歲丈夫，她主動前往警局自首，坦承當晚她穿上情趣內衣引誘丈夫，讓對方誤以為會發生火辣性愛，然而當她用內衣把對方手腳綁在床上時，突然拿出剃刀斬掉生殖器，事發後還用手機拍下照片，才把切下的生殖器沖入馬桶。

不願意對外透露身分的39歲丈夫，近來向媒體表示，當時一切發生得太快，妻子把燈關起來後他處在黑暗中，直到妻子碰到他的生殖器才知道發生了什麼事，「我立刻把她推開，用手護著我的生殖器，冒出了很多血，我氣得問她『你為什麼要這樣做』」。

丈夫表示，他和妻子結婚2年，發現妻子是一個愛吃醋且佔有慾很重的人，之前吵架時，妻子也曾摔壞他的手機，「雖然我知道她是這樣的人，但從沒想過事情會走到現在這個地步」。

受害男子由於生殖器已被黛安沖走，無法將斷肢接回，未來考慮安裝人工陰莖。他表示，雖然妻子對他造成了永遠無法彌補的傷害，但他願意原諒妻子，因為妻子自首後也將為惡行付出代價，不過他拒絕回應是否有和15歲姪女發生性關係的指控。

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