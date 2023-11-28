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網紅王剛道歉「再也不做蛋炒飯了」　觸及敏感詞被陸網罵爆

▲▼ 王剛,蛋炒飯。（圖／翻攝自微博）

▲王剛27日發布關於「蛋炒飯」影片。（圖／翻攝自微博）

文／中央社

近年來每逢11月25日毛澤東長子毛岸英忌日，「蛋炒飯」3字便成為中國敏感詞彙。中國美食網紅王剛日前因為發布蛋炒飯烹調短片遭網友攻擊，昨天深夜不但公開道歉，並宣布「再也不做蛋炒飯，也不拍蛋炒飯」，引發熱議。

1950年11月25日，參與韓戰的時任中共最高領導人毛澤東長子毛岸英，在北韓平安北道大榆洞的共軍指揮部遭聯軍空襲喪生。2002年，前共軍司令部作戰處副處長楊迪於再版回憶錄中直指，毛岸英當時做蛋炒飯的炊煙被聯軍發現，導致指揮部遭轟炸而喪生。

此後，「蛋炒飯」便與毛岸英產生聯結，中國有人便將11月25日戲稱為「蛋炒飯節」，還有人以吃蛋炒飯表示「紀念」，實則表達嘲諷。更有人表示，幸虧有這盤蛋炒飯，讓中國沒有走上北韓的政權世襲道路。但近年來，「蛋炒飯」3字因為與毛岸英的聯結，進一步演變成敏感詞彙。

綜合鳳凰網等中國媒體報導及網路訊息，出身廚師的王剛，是在11月27日下午5時整透過他在新浪微博的「美食作家王剛」帳號，發布烹調蛋炒飯的短片，標榜「廚師長一鏡分享『蛋炒飯』的門門道道，收藏並學習起來」，吸引不少網友點閱。

然而，即使11月25日毛岸英忌日已過去2天，這部短片仍然遭到眾多中國網友攻擊，紛紛指責他「王大廚出來跪下」、「侮辱英烈」、「你最好是不小心」等語，王剛只好刪除短片。

當天深夜，王剛發布短片表示，「跟大家鄭重地道歉，對不起，作為廚師，以後再也不做蛋炒飯，也不拍蛋炒飯」，並指在他心目中「軍人是無比的神聖，在此鄭重道歉」，隨後深深鞠躬，並再度表示「對不起」。

同時，王剛在短片中還出示自己外公配戴共軍勳章的照片，並指他的外公也曾參加韓戰，前後在當地作戰及駐紮6年，並強調他對外公的敬仰和外公對他的教育。

針對王剛的遭遇，不少中國網友紛紛表達不解，並表示「憑啥不能發蛋炒飯視頻（影像）」、「哪條法律寫了不能在這個時間發」、「那就明明白白寫進文件」、「上綱上線」、「以後全網屏蔽蛋炒飯好了」、「能不能明確一年裡什麼時候不能提蛋炒飯」。

事實上，王剛這次並非首度涉入「蛋炒飯」風波。2018年10月22日，王剛發表「蛋炒飯家常做法」短片，24日被人民日報官方微博轉發，但當天適逢毛岸英的冥誕，導致人民日報遭到一些中國網友強烈指責，王剛也連帶被波及。

2020年10月24日也是毛岸英冥誕，王剛發表這天上傳揚州炒飯烹調短片，便直接遭到眾多網友指控並責罵。王剛隨即表示道歉，並刪除短片。

今年11月25日，官方的中國歷史研究院針對毛岸英喪生73週年發布4分29秒的短片，指毛岸英之死是因他「做蛋炒飯生火引來敵機」的說法，是「最為惡毒的謠言」，並強調「英烈不容玷汙，歷史不容褻瀆！今天，戳破謠言、澄清史實、敬悼英魂，還烈士清白！」。

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