出門戴口罩！境外空污影響　全台9測站空品亮紅燈

▲受到東北風帶來境外污染物影響，全台已有9個測站達到紅色警戒，主要集中在彰化到台南。（圖／記者蔡佩旻攝）

記者許敏溶／台北報導

受到東北季風增強，東北風挾帶境外污染物南下影響，截至今（6日）上午10時為止，全台共有9個測站空氣品質達到紅色警戒，主要集中在彰化到台南縣市一帶。環境部提醒，今天白天環境風場為偏東風，西半部易累積污染物，而今晚起環境風場轉為東北風，明天到下周一（8日）清晨東北季風影響，東北風挾帶境外污染物影響台灣，請民眾注意。

根據今天上午環境部監測資料，全台共有9處測站空氣品質達到對所有人健康不利的「紅色警示」，這9個測站除了金門測站外，其餘8處測站集中在彰化大城到台南。另全台有超過20處測站出現「橘色提醒」。

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▲今日上午空氣品質的監測狀況。（圖／環境部空氣品質監測網）

環境部提醒，中國山東到上海地區昨（5日）出現霾害現象，預計明（7日）凌晨起，境外污染物伴隨東北季風增強南下影響我國空氣品質。明天影響情況視上游濃度累積而有所變化，中南部仍位於下風處，污染物易累積；清晨中南部地區易有局部霧或低雲影響能見度。花東空品區為「良好」等級；竹苗、宜蘭空品區為「普通」等級；北部、中部、雲嘉南、高屏空品區為「橘色提醒」等級。

下周一清晨仍受東北季風影響，環境部表示，白天起東北季風減弱及華南雲雨區東移，環境風場轉為偏東風，西半部擴散條件轉差，污染物易累積。宜蘭、花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南空品區為「普通」等級；高屏空品區為「橘色提醒」等級。