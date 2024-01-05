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廣告看板「光污染」擾民　環境部新規：晚上11點後關閉或靜態展示

▲▼為改善光污染，環境部公告光污染管理修正指引，包括大型廣告看板，在晚上11點後得關閉或靜態展示。（圖／竹山鎮公所提供）

▲為改善光污染，環境部公告光污染管理修正指引，包括大型廣告看板，在晚上11點後得關閉或靜態展示。（示意圖／竹山鎮公所提供）

記者許敏溶／台北報導

為進一步改善光污染對環境影響，環境部修正發布「光污染管理指引」，新增國家公園、自然保育區及生態保育區等路燈色溫，建議不得高於3000 K，各級道路則不高於3500 K；另針對大型廣告看板的閃爍現象，建議「閃爍干擾指數」商業區，在晚上6時至11時不得小於5，晚上11時之後則以靜態畫面顯示或關閉廣告看板，以保護生態及民眾生活品質。

環境部表示，109年3月19日頒布的光污染管理指引，已經訂定最大亮度、最大垂直照度光曝露建議值，並由各部會參考指引納入所轄規範據以管理。目前已有內政部與交通部將指引中亮度與照度建議值，分別納入「招牌廣告及樹立廣告許可申請書」、「交通工程規範及施工說明書」相關規範，從源頭落實光污染來源管理；另有南投縣、苗栗縣及連江縣政府等地方政府，因所在地環境差異，採因地制宜作法，依地方自治精神納入地方自治條例據以管理。

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環境部強調，為進一步減輕光污染對環境的影響，環境部參考美國、歐盟、日本及澳洲等國家相關規範，新增生態系統或生物多樣性棲地的國家公園、自然保育區及生態保育區等，路燈色溫建議不得高於3000 K，其他各級道路建議以3500 K為原則規定，但各目的事業主管機關基於道路交通安全等因素考量，得依權責訂定適用各級道路色溫，不受前述建議值限制，以兼顧生態保護及道路交通安全。

至於在閃爍部分，環境部說明，針對戶外大型廣告看板「面光源」，因播放內容變化造成的閃爍現象，建議閃爍干擾指數值，在商業區晚上6時至11時不得小於5；晚上11時之後，則建議以靜態畫面顯示或關閉廣告看板。

環境部表示，這次光污染管理指引並新增經濟部、農業部及教育部等相關部會，以擴大跨部會合作。而為廣納各界意見，修正內容曾邀集生態、醫學、公衛、人因及環境等不同領域專家學者及環保團體召開3場諮詢會議，以及4場次部會與地方政府研商會。未來將聯合相關部會與地方政府共同推動光污染管理工作，有效從源頭落實管理，改善光污染對民眾與環境影響。

▲▼為改善光污染，環境部公告光污染管理修正指引，包括大型廣告看板，在晚上11點後得關閉或靜態展示。（圖／環境部提供）

▲為改善光污染，環境部公告光污染管理修正指引。（圖／環境部提供）※點圖放大

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