境外污染明天來襲！環境部：全台空品多為橘色提醒

▲環境部提醒，受到境外污染影響，明天各地空品大多是橘色提醒等級。（圖／翻攝自環境部空氣品質監測網）

記者許敏溶／台北報導

今（9日）因華南雲雨區東移，各地空氣品質大多為良好到普通。但環境部提醒，中國山東到上海地區今天出現霾害現象，預計明（10日）上午起，境外污染物伴隨大陸冷氣團南下影響我國空氣品質，預估空氣品質多為橘色提醒等級；雲嘉南沿海地區午後因風速增強可能引發揚塵現象，影響空氣品質及能見度，請民眾外出時留意空氣品質變化。

環境部表示，今天觀測到中國上海一帶PM2.5小時濃度約80至120微克/立方公尺，預計明天清晨起東北季風逐漸增強，隨大陸冷氣團南下影響我國空氣品質，北部地區PM2.5小時濃度可能達50至60微克/立方公尺，境外污染物隨東北風持續往南移動，全台空氣品質多為橘色提醒等級。

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環境部表示，預計周四（11日）中午起，境外影響濃度趨緩，加上水平擴散條件良好，中部以北地區空氣品質逐漸改善，南部地區因為位於下風處，仍須留意污染物累積，空氣品質為橘色提醒等級，預估將持續至周五（12日），周六（13日）起擴散轉佳，南部地區好轉到普通等級。

面對境外污染移入可能影響我國空氣品質情形，環境部指出，已經先協調台電及民營電廠減少燃煤發電，並通知各地方政府持續掌握空品變化狀況，即時啟動應變機制，包含要求營建工地防制揚塵、工廠降載減排，以及加強露天燃燒熱區稽巡查及交通熱區車輛攔查等。另外也提醒雲嘉南地區環保機關留意河川揚塵狀況，提前準備好揚塵抑制工作。