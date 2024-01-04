房產業憂徵碳費讓房價漲35%　環境部駁：影響僅約1％

▲房產業聲稱徵收碳稅會讓房價大漲15至35%，環境部強調，影響僅約1％。（圖／記者賴志昶攝）

記者許敏溶／台北報導

環境部今年起首度開徵碳費，儘管目前費率、對象尚未確定，卻有不動產業者宣稱徵收碳費將造成房價大漲15%至35%。環境部今（4日）澄清，營造業或不動產業，都不是碳費初期規劃徵收對象，且碳費費率仍待審議，業者宣稱徵收碳費將造成房價大漲並非事實，且有藉此哄抬房價疑慮。經過環境部評估，徵收碳費對房價影響約1%。

從今年開始，碳費收費對象的溫室氣體年排放量就會被納入計價，為我國邁入排碳有價時代揭開序幕。環境部昨舉辦「碳費徵收子法推動進度交流座談會」，首度公開「碳費計算公式」，並更新碳費應繳費額的計算公式。但日前確有媒體報導，不動產相關業者宣稱徵收碳費可能造成房價上漲15%至35%。

[廣告]請繼續往下閱讀...

環境部今天強調，無論是營造業或不動產業，都不是碳費初期規劃的徵收對象，而且碳費費率仍有待審議，相關業者宣稱徵收碳費將造成房價大漲15%至35%，這並非事實，且有藉此哄抬房價的疑慮。

環境部說明，房價結構主要由土地成本、營造原料及銷售利潤等組成，營造原料成本約占房價的15%至35%，其中與碳費徵收有關部分，主要為營造原料成本中所使用的鋼鐵、水泥等費用。經過環境部評估，徵收碳費對於房價影響約1%。

環境部進一步說明，聯合國氣候變遷政府間專家委員會（IPCC）在去年發布的第六次評估報告也指出，為達成長期淨零目標而進行必要減量投資情境下，即使透過原物料生產成本轉嫁，對於房價的影響也少於1%，與環境部評估結果相呼應。

環境部表示，碳費費率審議會在訂定碳費費率時，會綜合考量包含國際碳定價實施情形及我國產業競爭力，也會進行相關影響評估，並妥善規劃其配套措施，以利相關轉型工作的推動。