控黃珊珊曾收媒體政治獻金　時力道歉：無提及東森集團干涉第四權

▲時代力量余佳蒨（右）。（圖／記者屠惠剛攝）



記者詹宜庭／台北報導

時代力量今日召開記者會，指控前台北市副市長黃珊珊於2022年選戰期間，收受東森集團人員之政治獻金，似乎有前腳收錢、後腳罵人的情形。不過，針對該指控，時代力量發言人余佳蒨下午表示，會中所提並無特別指涉東森集團要求員工支持特定政黨，也並無提及東森集團於第四權上的干涉，個資造成相關人員政黨立場的揭露之困擾，特此致歉澄清。

針對今日稍早召開之「前腳收錢、後腳罵人：揭露民眾黨的雙標媒改」記者會，時代力量發言人余佳蒨表示，會中所提黃珊珊收受東森集團人員之政治獻金，並無特別指涉東森集團要求員工支持特定政黨，也並無提及東森集團於第四權上的干涉，個資造成相關人員政黨立場的揭露之困擾，特此致歉澄清。

余佳蒨表示，民眾黨不應言行不一、雙重標準，若民眾黨認為媒體介入選舉是錯的，那也應該嚴正的自我省視是否有化整為零，收受媒體而來的政治獻金，而不是說一套、做一套。

余佳蒨呼籲，全民應謹慎看待民眾黨的雙重標準，黃珊珊長期逾越媒體與政黨分際的行為，並非號稱監督藍綠的第三勢力小黨應有的道德表現，喊話「時代力量能堅持理念，行為上始終如一，請全民相信時代力量可以在媒體改革道路上為全民把關。」