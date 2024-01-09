「想拍出時代力量的溫柔堅定」　金馬導演主動請纓操刀競選廣告

記者江采蓁／綜合報導

2024大選進入最後衝刺階段，時代力量在選前黃金周發布第三支競選影片「不放棄是我們最堅持的事」，由知名金馬紀錄片導演楊力州主動請纓操刀拍攝，因為楊力州想將他在黨主席王婉諭和時代力量候選人們身上所看到的溫柔堅定拍出來，凸顯時代力量成員的特質，就是和弱勢站在一起，為了價值理念永不退縮。

▲時代力量黨主席王婉諭。（圖／翻攝自Facebook／王婉諭）

時代力量發言人余佳蒨表示，感謝楊力州導演看見黨主席王婉諭的堅定勇敢，主動送暖表達希望透過影像，讓更多人清楚看見時代力量對台灣的重要價值，「台灣社會的確是需要一群，很傻，但是很堅持，而且很努力在推動事情的人。」

余佳蒨提到，楊力州在大選最後關頭主動請纓，想將他在王婉諭和時代力量候選人們身上所看到的溫柔堅定拍出來，用鏡頭記錄下王婉諭對守護兒少和建構社會安全網的付出；不分區立委候選人林依瑩對長照的長期投入深耕；不分區立委候選人王寶萱對捍衛土地正義的堅持；凸顯時代力量成員的特質，就是和弱勢站在一起，為了價值理念永不退縮，「不放棄是我們最堅持的事。」

余佳蒨強調，各界在選前關鍵時刻陸續現身相挺，包括《魔法阿嬤》導演王小棣、前環保署副署長詹順貴、前華視總經理莊豐嘉、知名出版人郝明義，以及這三支競選影片，都大大幫助時代力量一路以來的問政表現和理念堅持被看見，時力除了感謝，更會用加倍努力來回報大家的肯定與期盼。

時代力量強力呼籲，1月13日政黨票留給8號時代力量，讓未來國會不只有藍綠白，更要留下為人民堅定發聲的關鍵少數，為進步改革永不放棄的真正第三勢力。