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妹子一滑LINE Pay「秒抓男友約砲」　地點超噁！老司機也看傻

性侵,撿屍,強暴,迷姦（圖／記者黃克翔攝）

▲男友說去唱歌，結果手機跳出消費紀錄露餡了！（示意圖／非新聞當事人／記者黃克翔攝）

網搜小組／劉維榛報導

另一半偷吃還留下紀錄！一名妹子透露，男友說要與朋友唱歌，豈料回家醉到不省人事，瞬間觸動原PO的敏銳第六感，結果iPhone都還沒解鎖，真相秒噴綠光，「（螢幕）通知下滑直接看到這個...噁男！」文章曝光後，一票網友笑虧「真的有去汽車旅館唱過歌，但房型絕對不是2000元的」。

一名女網友在Dcard以「不看不知道...一看不得了」為標題發文，開頭她就憤怒直呼，女生的第六感真的很準，男友說要跟朋友唱歌，結果喝到爛醉回家，原PO直接拿起手機查看，根本還沒解鎖，就確定男友是個噁心大渣男！

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原PO附上一張照片，可見男友iPhone螢幕顯示LINE Pay消費紀錄，清晨3點12分，「2000元付款完成，商店名稱：薇閣精品旅館」，而下方銀行APP也同樣跳出「薇閣精品旅館，TPE中山區，2000元」。

▲▼ 。（圖／翻攝Dcard）

▲男友LINE Pay付款就是偷吃鐵證。（圖／翻攝Dcard）

文章曝光後，一票老司機看傻回應，「所以說去汽旅要用現金，避免留下紀錄」、「所以分手了嗎」、「真的有去汽車旅館唱過歌，但房型絕對不是2000元的」、「如果他說有KTV系統...過12點就不能開唱歌系統了，不要騙」、「中山薇閣就在林森北上，應該是騙你唱歌，其實是去酒店然後帶小姐去開房這樣」、「這個不攤牌嗎？想看他跪著哭」。

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