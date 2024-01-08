男友超愛「埋胸討抱抱」卻沒想壞壞　一票人曝真實想法！

▲男友超喜歡埋胸討抱。示意圖，與本文無關。（圖／記者李佳蓉攝）

記者周亭瑋／綜合報導

一名女網友昨發文表示，男友平常跟她擁抱時，很喜歡將頭埋進她的胸部裡，此舉讓她不禁好奇，「是什麼樣的心情跟感覺呢？」沒想到，PO文釣出大票男性網友回應，而「最美性學博士」許藍方也曾解釋，這跟安全感有關。

女網友在Dcard提到，「男友他平常很喜歡埋進我的胸部擁抱，他的意圖不是要壞壞，就只是喜歡這樣抱。」

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她疑惑表示，因為身高的緣故，比較常聽到女生埋進男生的胸部擁抱，「所以男生為什麼會喜歡這樣？那是什麼感覺跟心情呢？」

對此，許多網友認真回應，「就是一種跟喜歡的人撒嬌的方式」、「這是身為男性的本能」、「因為男人長大了，能夠這樣撒嬌的對象只剩下女友」、「有誰不愛的嗎？埋進胸部的時光如同停滯了一樣，哪怕只是片刻，那段時光都是人生中最美好、最寧靜舒適的」、「認真回，就是缺愛，這樣會讓人有種被關懷的感覺」、「能放下原本經濟支柱的角色，當個只會撒嬌的小朋友，誰不喜歡？而且意識可以因為從你身上得到的五官刺激，直接從高壓力的心理狀態得到放鬆，其他舒壓方式是很難做到的」。

▲示意圖，與本文無關。（圖／視覺中國CFP）

當然，也有不少人忍不住打趣道，「妳可能是釋迦，因為乳香世家」、「妳要記得人類是哺乳動物」、「洗面乳」、「胸部跟枕頭一樣香香軟軟的」。

值得一提的是，許藍方先前就曾解釋，大部分男生喜歡女生的胸部，背後有三個意義，其一胸部是與母親的連結，也跟停留在口腔期有關，「口腔不滿足就會想要吸東西，而女生身上能吸的就是胸部，能引發小時候的安全感，當然還有情趣的部分。」

第二點，基本上男生胸部是平的，所以女生的那個曲線會引起他們性的慾望；最後一點，許藍方直言，「每個人都有自己內心的小世界，都會希望有別人的關懷，也會渴望有依附關係與連結感。」