　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

妹子擁「F級核彈」　男友IG卻愛追貧乳！一票曝原因：不是大就好

▲▼三上悠亞。（圖／翻攝自三上悠亞IG）

▲原PO好奇，男生喜歡大胸部還是小胸部。圖為日本女星三上悠亞，和本新聞無關。（示意圖／翻攝自三上悠亞IG）

記者朱祖儀／綜合報導

常說「蘿蔔青菜各有所好」，每個人的喜好都不一樣。一名女網友哀怨表示，自己身材比較豐滿，擁有F級的火辣身材，不過沒想到男友似乎比較喜歡纖細的身材，IG追的幾乎都是平胸的女生，好奇有其他人也是貧乳控嗎？不少人看到後回應，「不是大就好看，整體比例很重要」。

原PO以「男友喜歡平胸…」為題在Dcard發文表示，她的上圍是32F，是比較豐滿的類型，不過先前看到男友IG追的女生，大部分都是A罩杯的，讓她有點不敢置信，因為她原本以為多數男生都喜歡大胸部，沒想到男友剛好相反，因此發文想問「廣大的男性朋友有人也是貧乳控嗎？原因是什麼呀？」

[廣告]請繼續往下閱讀...

文章曝光掀起討論，網友紛紛表示「各有喜好，不用多想」、「你男友不要馬上有人候補」、「他應該不是喜歡平胸，是更喜歡正妹或骨感吧」、「誠實一點，我一直都是站在巨乳這一邊」、「男人喜歡的是瘦大奶，妳如果瘦又F奶不太可能不喜歡」、「應該是臉的問題」、「他追蹤那些女生應該只是因為她們正吧」。

也有網友指出，「純粹不喜歡太大」、「34F被男友嫌棄穿衣服不好看，說看起來很凸」、「各有所好啦，我對象就說寧願小也不要太大的哈哈哈哈」、「個人喜好吧，像我就是大概大C-小D剛剛好，再上去就有點太大了，往下走又覺得太小」、「我也不喜歡奶太大的，身形比例很重要」、「平胸有一種嬌小纖細的美感」、「胸部大看起來比較辣，胸部小有一些穿搭，例如文青風格或是日系，會比較好看」、「不是大就是好吧，胸型決定美觀程度」。

另外，有網友質疑，「懷疑你偷偷反串我的文」、「敢反串就問有沒有圖」，原PO則解釋，這不是反串，確實是她遇到的困擾。

ET快訊
退燒10年…他見1鞋款「今年大流行」納悶了　眾人勸：台灣不適
快訊／國防部曝邱國正昨支持發防空警報　「總統府沒有涉入」
高雄28坪住宅「每月租金3500元」　申請資格一次看
政府發錢了！6項津貼「提前入帳」
屏南快速公路有譜了　路廊方案出爐
超美OL遭主管性侵！　父母要她忍下來

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

退燒10年…他見1鞋款「今年大流行」納悶了　眾人勸：台灣不適合

妹子擁「F級核彈」　男友IG卻愛追貧乳！一票曝原因：不是大就好

政府發錢了！6項社福津貼「提前入帳」　每項金額還上調最高1248

選前釋利多！屏南快速公路有譜　路廊方案出爐「經費1744億元」

妹子一滑LINE Pay「秒抓男友約砲」　地點超噁！老司機也看傻

連吃10個柿餅！男子劇烈腹痛急就診　醫一看嚇壞：腸穿孔

LINE「4款貼圖來了」！加碼4款可愛主題　一鍵免費下載

吃水餃要加沾黑醋或白醋？網揭「神人調醬祕法」：專業的都知道

3房2廳每月3500元！高雄28坪勞工住宅限量招租　申請資格出爐

台鐵招時薪183元站務人員！網嘆比加油站還低　資方：臨時性人力

鳳梨突開炮影射「高雄愛滋夫妻檔」　罔腰哭一天崩潰：我還走不出來

同窗想不開！勸阻竟遭割喉「騎300公尺」倒派出所慘死

北市男狂砸陌生人機車　騎平衡車落跑上橋慘摔

小黃遇塞車狂叭閃燈想硬擠　男下車電爆：路口淨空還過？

虎斑貓凶狠眼神緊盯蒼蠅　認真凝視1min才揮喵掌！

男載妻小返家遇慢速車擋道　超車驚見駕駛亮槍一路尾隨

婁峻碩「帶小卡本人」直衝香港面交！　粉絲一見小賴驚喜尖叫：以為是詐騙XD

日本強震2市唯一連接道路裂開　車子傾倒卡縫中...輪島慘況曝光

腦麻男遭家人冷落孤身打拚　車站擺攤賣餅乾：靠自己！

薔薔妹妹曝「被前女友長期下藥」　親口承認原因：怕她偷跑出去玩！

退燒10年…他見1鞋款「今年大流行」納悶了　眾人勸：台灣不適合

妹子擁「F級核彈」　男友IG卻愛追貧乳！一票曝原因：不是大就好

政府發錢了！6項社福津貼「提前入帳」　每項金額還上調最高1248

選前釋利多！屏南快速公路有譜　路廊方案出爐「經費1744億元」

妹子一滑LINE Pay「秒抓男友約砲」　地點超噁！老司機也看傻

連吃10個柿餅！男子劇烈腹痛急就診　醫一看嚇壞：腸穿孔

LINE「4款貼圖來了」！加碼4款可愛主題　一鍵免費下載

吃水餃要加沾黑醋或白醋？網揭「神人調醬祕法」：專業的都知道

3房2廳每月3500元！高雄28坪勞工住宅限量招租　申請資格出爐

台鐵招時薪183元站務人員！網嘆比加油站還低　資方：臨時性人力

電信三雄公布去年總營收　中華電EPS 4.76元創六年新高

馬英九喊「相信習近平」　賴清德：這次是選信賴台灣或相信習近平

快訊／國防部曝邱國正昨支持發防空警報　「總統府沒有涉入」

新北YouBike2.0資安強化　系統更新期間暫停租借

情侶買房登記2人較有保障？房產達人揭：共同登記弊大於利4考量

創造現代化殯葬服務　新北規劃3座納骨塔、多點環保葬區

成語蕎去泰國跨年穿比基尼　裸背打卡聽到粉絲尖叫

親子另類玩荷蘭　新北市圖「寒假閱讀節」免費報名

退燒10年…他見1鞋款「今年大流行」納悶了　眾人勸：台灣不適合

黃世杰提告對手用SRF電廠案抹黑　藍營：選前3天濫訴無法轉移事實

白文鳥閉眼仰躺「煮沸熱水」被瘋傳　飼主急貼真相笑翻12萬人！

生活熱門新聞

2寶媽欲求不滿！每月找牛郎3次戒不掉

台灣人超愛說2個字　他ATM領錢看傻！8千人爆共鳴

空中英語教室出手！教衛星和飛彈的英文差別

快訊／台灣新生兒創史上最低！　跌至13.5萬

「不會想去第二次」的台灣景點？網秒投1處

不是通知單！返鄉投票「這張」最重要

過年後「安靜離職」　5星座上榜

認了挪用學生會費68萬　暨南大學前學生會長被退學

陸西昌衛星中心發射近200次！網疑惑：為何今天用警報嚇人？

4星座「越喜歡你越冷漠」超虐心！

北區50嵐今漲價！網秒改喝它：有買一送一

低溫下修！　今挑戰「寒流」入夜恐跌破8℃

接到盧秀燕來電！　35歲女抽到台中千萬好宅

強冷氣團要來了！中部以北下探10度

更多熱門

相關新聞

妹子滑LINE Pay「抓到男友約砲」　老司機也看傻

妹子滑LINE Pay「抓到男友約砲」　老司機也看傻

另一半偷吃還留下紀錄！一名妹子透露，男友說要與朋友唱歌，豈料回家醉到不省人事，瞬間觸動原PO的敏銳第六感，結果iPhone都還沒解鎖，真相秒噴綠光，「（螢幕）通知下滑直接看到這個...噁男！」文章曝光後，一票網友笑虧「真的有去汽車旅館唱過歌，但房型絕對不是2000元的」。

鸚鵡狂喊陌生女名字　男友反應讓女心寒：想分

鸚鵡狂喊陌生女名字　男友反應讓女心寒：想分

男友超愛「埋胸討抱抱」　一票人曝真實想法！

男友超愛「埋胸討抱抱」　一票人曝真實想法！

男友離家受訓　女寂寞和男友爸上床懷孕

男友離家受訓　女寂寞和男友爸上床懷孕

壯橘貓曬「太平洋寬肩」網：像火雞

壯橘貓曬「太平洋寬肩」網：像火雞

關鍵字：

身材巨乳平胸貧乳男友

讀者迴響

熱門新聞

即／新北三重警上班返租屋處　舉槍朝心臟開槍身亡

即／三重警自轟亡　留遺言「化厲鬼報仇」

Ella老公當經紀人「耍大牌樹敵」圈內都知情！

沙國發現125km世界級金礦　價值達1554兆元

正妹學姊遭2學弟輪流性侵　辯稱：她清醒摳我手

小鐘主持尾牙「遭董事長當場洗臉」

罔腰道歉了！自責「做最壞示範」

2寶媽欲求不滿！每月找牛郎3次戒不掉

直擊麋先生聖皓「街頭爆衝突」！

Ella老公爆「背後捅刀Hebe」！挑撥內幕曝光

亞當坎圖驚傳癌逝！享年42歲

林襄看婦產科被男醫師性騷擾：超想吐

4年輕人台中衝彰化吃宵夜　「小鋼炮」自撞1死3傷

三重警自轟亡！澎湖爸媽急奔板橋殯儀館

即／罔腰被影射哭了　鳳梨：不是先哭先贏

更多

最夯影音

更多
鳳梨突開炮影射「高雄愛滋夫妻檔」　罔腰哭一天崩潰：我還走不出來

鳳梨突開炮影射「高雄愛滋夫妻檔」　罔腰哭一天崩潰：我還走不出來
同窗想不開！勸阻竟遭割喉「騎300公尺」倒派出所慘死

同窗想不開！勸阻竟遭割喉「騎300公尺」倒派出所慘死

北市男狂砸陌生人機車　騎平衡車落跑上橋慘摔

北市男狂砸陌生人機車　騎平衡車落跑上橋慘摔

小黃遇塞車狂叭閃燈想硬擠　男下車電爆：路口淨空還過？

小黃遇塞車狂叭閃燈想硬擠　男下車電爆：路口淨空還過？

虎斑貓凶狠眼神緊盯蒼蠅　認真凝視1min才揮喵掌！

虎斑貓凶狠眼神緊盯蒼蠅　認真凝視1min才揮喵掌！

熱門快報

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

《料理之王4》美味回歸！

《料理之王4》美味回歸！

12月起每周五1200，《料理之王4》於ETtoday播吧、料理之王YT、東森購物YT直播。

蕭美琴現身《豈有此呂》

蕭美琴現身《豈有此呂》

民進黨副總統候選人蕭美琴來了！聊起20年的從政路，在花蓮蹲點的10年因為當地政治比較複雜而曾經孤單，卻也磨出了耐性！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面