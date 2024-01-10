妹子擁「F級核彈」　男友IG卻愛追貧乳！一票曝原因：不是大就好

▲原PO好奇，男生喜歡大胸部還是小胸部。圖為日本女星三上悠亞，和本新聞無關。（示意圖／翻攝自三上悠亞IG）



記者朱祖儀／綜合報導

常說「蘿蔔青菜各有所好」，每個人的喜好都不一樣。一名女網友哀怨表示，自己身材比較豐滿，擁有F級的火辣身材，不過沒想到男友似乎比較喜歡纖細的身材，IG追的幾乎都是平胸的女生，好奇有其他人也是貧乳控嗎？不少人看到後回應，「不是大就好看，整體比例很重要」。

原PO以「男友喜歡平胸…」為題在Dcard發文表示，她的上圍是32F，是比較豐滿的類型，不過先前看到男友IG追的女生，大部分都是A罩杯的，讓她有點不敢置信，因為她原本以為多數男生都喜歡大胸部，沒想到男友剛好相反，因此發文想問「廣大的男性朋友有人也是貧乳控嗎？原因是什麼呀？」

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文章曝光掀起討論，網友紛紛表示「各有喜好，不用多想」、「你男友不要馬上有人候補」、「他應該不是喜歡平胸，是更喜歡正妹或骨感吧」、「誠實一點，我一直都是站在巨乳這一邊」、「男人喜歡的是瘦大奶，妳如果瘦又F奶不太可能不喜歡」、「應該是臉的問題」、「他追蹤那些女生應該只是因為她們正吧」。

也有網友指出，「純粹不喜歡太大」、「34F被男友嫌棄穿衣服不好看，說看起來很凸」、「各有所好啦，我對象就說寧願小也不要太大的哈哈哈哈」、「個人喜好吧，像我就是大概大C-小D剛剛好，再上去就有點太大了，往下走又覺得太小」、「我也不喜歡奶太大的，身形比例很重要」、「平胸有一種嬌小纖細的美感」、「胸部大看起來比較辣，胸部小有一些穿搭，例如文青風格或是日系，會比較好看」、「不是大就是好吧，胸型決定美觀程度」。

另外，有網友質疑，「懷疑你偷偷反串我的文」、「敢反串就問有沒有圖」，原PO則解釋，這不是反串，確實是她遇到的困擾。